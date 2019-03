Anna Maria Barbera: età, figli e origini. Cosa fa oggi

Meglio nota come la “Sconsolata”, Anna Maria Barbera è uno dei personaggi televisivi più amato dagli italiani, in particolare dalle donne. Nota per aver calcato il palco di Zelig Circus attraverso il personaggio che l’ha resa celebre: Sconsolata appunto, detta Sconsy.

Anna Maria Barbera: gli inizi e la carriera

Anna Maria Barbera nasce a Torino il 23 gennaio 1962. Si è diplomata a Firenze alla “Bottega Teatrale” fondata da Vittorio Gassman. Una scuola di vita che ha contribuito molto a renderla il personaggio celebre che è oggi.

Diventa nota, però, al grande pubblico quando prende parte al noto programma televisivo Zelig. Anna Maria nel programma, all’inizio degli anni 2000, diventa famosa con il suo personaggio di donna frustrata, che conquista tutti. La comicità e la satira che contraddistinguono il personaggio che interpreta la portano al successo e alla notorietà.

Il successo sul piccolo schermo le apre le porte poi del mondo del cinema. Prende parte infatti a molti lungometraggi, perlopiù commedie, in film come “Il paradiso all’improvviso“, “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me” e in alcuni dei noti cinepanettoni.

Ma non è finita qui. Ottiene anche due nomination ai David di Donatello per “Il paradiso all’improvviso” diretto da Leonardo Pieraccioni.

La figlia e la difficile scelta dell’attrice

L’attrice ha rivelato di avere un legame speciale con sua figlia, e ha raccontato che per lei avrebbe fatto una scelta difficile. Infatti, quando scoprì di essere incinta, fu costretta dal marito a scegliere se tenere o meno la sua bambina.

“Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei. Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno.

“Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio e non è che vanno via. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza. Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico. ‘Cara mamma, tutto a posto!’…”.

Questo l’estratto di un’intervista in televisione, al noto programma “Domenica Live” di Barbara D’Urso.

Anna Maria Barbera: cosa fa oggi

L’attrice è ormai lontana da anni dalla scena televisiva, sia nel piccolo che nel grande schermo.

L’intervento a “Domenica Live” l’ha rivista comparire sullo schermo dopo un lungo periodo di assenza.

Un dolore che ancora le si legge negli occhi, come hanno notato in molti sui social. Tanti i commenti sulla sua ospitata, da quelli ironici ai più preoccupati, ma rivedere “Sconsolata” in un salotto televisivo ha di certo creato un bel fermento.

