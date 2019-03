Che Dio ci aiuti 6: trama, cast e quando inizia. Si fa? Le indiscrezioni Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6

Non è ancora finita la quinta stagione di Che Dio ci aiuti 5 che i già i fan pensano a Che Dio ci aiuti 6. La fiction Rai anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto confermando il successo delle precedenti edizioni. Protagonista del convento più famoso d’Italia è Elena Sofia Ricci nei panni dell’energica suor Angela tutta dedita ad aiutare i più deboli. Sua fidata compagna è suor Costanza interpretata dalla grande attrice Valeria Fabrizi.

Inoltre quest’anno la fiction ha potuto contare sul ritorno di volti molto amati dai telespettatori come Francesca Chillemi, Arianna Montefiori, Gianmarco Saurino, Christian Monaldi e Cristiano Caccamo. Le new entry Laura Adriani e Simonetta Columbu sono state ben accolte dal pubblico. Non hanno invece partecipato alla quinta stagione Lino Guanciale e Diana Del Bufalo. Ma ci sarà Che Dio ci aiuti 6?

Che Dio ci aiuti 6: quando inizia

La Rai al momento non ha divulgato nessuna notizia su Che Dio ci aiuti 6. Tuttavia, pur non avendo conferme ufficiali, è possibile ipotizzare il futuro della fiction sulla base di alcuni elementi a disposizione. Gioca sicuramente a favore di una sesta stagione il grande successo d’ascolti che ha riscosso la serie.

Inoltre tanti sono i fan affezionati ai personaggi e che con ansia aspettano di seguire le nuove storie dell’amato convento. C’è da aggiungere che l’ultima puntata della fiction lascerà alcune situazioni in sospeso e quindi non è esclusa la possibilità di un ampliamento futuro della storia.

Le indiscrezioni, la trama ed il cast

Le riprese sicuramente non partiranno prima del 2021 in quanto Elena Sofia Ricci, elemento fondamentale ed irrinunciabile della serie televisiva, sarà impegnata in altri progetti per i prossimi due anni.

Qualora dovesse essere confermata Che Dio ci aiuti 6, il cast, almeno in parte, sarà composto da attori già presenti nelle precedenti edizioni. La storia molto probabilmente ripartirà dal punto in cui si è fermata la quinta con tante nuove storie e misteri da risolvere per suor Angela.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM