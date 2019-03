Favoriti Milano Sanremo 2019: partecipanti e albo d’ oro, chi può vincere Chi vincerà la Milano Sanremo 2019

Sabato 23 Marzo ci sarà la Milano-Sanremo, tanto attesa per gli appassionati. La Milano-Sanremo è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada e una delle più importanti corse ciclistiche del relativo circuito internazionale. In questa edizione sono presenti ciclisti di alto livello che si contenderanno la vittoria come il vincitore della scorsa edizione, Vincenzo Nibali. I veri favoriti della gara sono tre: Fernando Gaviria, ciclista su strada classe ’94; Peter Sagan, ciclista su strada classe ’90; Elia Viviani, ciclista su strada classe ’89.

Difficile bis per Nibali nella Milano-Sanremo

Vincenzo Nibali, nonostante il successo dell’ anno scorso, non è annoverato tra i grandi favoriti per la vittoria di questa edizione della Milano-Sanremo. Le principali case di scommesse prevedono un arrivo in volata ed ecco che gli uomini che hanno più possibilità di tagliare il traguardo sono Sagan, Gaviria, Ewan ed Elia Viviani, apparso in grande forma.

Il percorso della Milano Sanremo è lo stesso della scorsa edizione. I due tratti più difficili del percorso per i corridori saranno la salita della Cipressa e il Poggio di Sanremo. La prima viene percorsa per 5.6 km con una pendenza media del 4.1%. La seconda invece viene affrontata a 9 km dall’ arrivo. Ha una pendenza media inferiore rispetto alla prima ma con tratti all’ 8% nella parte che precede lo scollinamento.

L’albo d’oro della storica corsa

La Milano-Sanremo è una delle gare ciclistiche più importanti al mondo ed è la prima classica del programma stagionale ciclistico. La prima edizione si corse nel 1907 e fu vinta dal francese Lucien Petit-Breton. Ci sono stai tantissimi campioni quindi nella storia della corsa, ne elenchiamo qui alcuni partendo dagli anni 2000.

2000 – Erik Zabel

2001 – Erik Zabel

2002 – Mario Cipollini

2003 – Paolo Bettini

2004 – Oscar Freire

2005 – Alessandro Petacchi

2006 – Filippo Pozzato

2007 – Oscar Freire

2008 – Fabian Cancellara

2009 – Mark Cavendish

2010 – Oscar Freire

2011 – Mattewh Goss

2012 – Simon Gerran

2013 – Gerald Ciolek

2014 – Alexander Kristoff

2015 – John Dagenkolb

2016 – Arnaud Demare

2017 – Michal Kwiatkowski

2018 – Vincenzo Nibali

