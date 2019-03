Festa di San Giuseppe 2019: immagini auguri divertenti per i social Immagini auguri per San Giuseppe 2019

Il 19 marzo anche quest’anno cade la Festa di San Giuseppe, il papà “per eccellenza” secondo la tradizione cattolica; l’occasione è, quindi, la migliore per festeggiare anche tutti gli altri papà.

Festa di San Giuseppe 2019: le origini della festa del Papà

La Festa del Papà nasce agli inizi del Novecento in parallelo all’istituzione della Festa della Mamma. D’altra parte, nel 1871, la Chiesa di Roma aveva proclamato San Giuseppe, oltre che patrono della Chiesa Universale, anche protettore dei Padri di Famiglia. Visto che il padre di Gesù era festeggiato il 19 marzo anche la festa dei padri in generale si sovrappose a questa data.

Tuttavia, pare che la prima Festa del Papà venne festeggiata nel 1910 negli Usa; la signora Sonora Smart Dodd, ispirata da un sermone ascoltato in occasione della Festa della Mamma nel 1909, decise di festeggiare tutti i papà nel mese di giugno, quando ricadeva il compleanno di suo padre veterano della Guerra di Secessione americana. Ancora oggi, nei paesi anglosassoni, i papà si festeggiano la terza domenica di giugno e non il 19 marzo come nei paesi di tradizione cattolica.

Festa di San Giuseppe 2019: immagini per auguri divertenti

Come per tutte le ricorrenze anche per la Festa del Papà gli auguri passano molto spesso anche dai social. Sono tantissimi i siti che offrono immagini e gif divertenti da inviare ai papà tramite chat. Oppure, basta fare una semplice ricerca su Google Immagini per trovare tantissime cartoline per fare gli auguri in modo particolare. Se non si vogliono fare gli auguri con un’immagine preconfezionata sono disponibili sugli store di iOS e Android diverse app per costruire il proprio biglietto d’auguri in modo semplice e veloce. Anche se si vogliono fare gli auguri con una gif si possono trovare tanti siti online che consentono di farsene una da soli.

