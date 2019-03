Renault Clio 2019: prezzo, uscita e interni. La versione a gpl Scheda tecnica Renault Clio 2019

Versatile e diversa, con un fascino tecnologico. La quinta generazione della citycar francese si presenta così, al Salone di Ginevra 2019. Stiamo parlando della nuova Renault Clio. Ecco i particolari tecnici, le informazioni sull’uscita e le sua versione GPL.

Renault Clio 2019: 29 anni e 15 milioni di esemplari venduti, continua la tradizione Clio

Più decisa e fortemente dinamica. Nella nuova Renault Clio sono state inserite numerose novità. Dagli interni ridisegnati, alla tecnologia e-tech che introduce nell’auto francese un sistema ibrido. Decisamente migliorati e aumentati le opzioni di assistenza alla guida. Per capirci meglio con alcuni dati tecnici: la Clio ha una lunghezza di 4.048mm ed è larga 1.798mm. L’altezza invece è di 1.440mm. Questi particolari ci fanno capire il cambiamento dell’autovettura, più corta e più bassa, con 11 livree differenti che permettono al cliente di scegliere più opzioni. Lo “smart cockpit” è una novità che consiste in un doppio display da 9,3 pollici. Un dispositivo simile ad un tablet con numerose funzioni di controllo tra le quali: navigazione, impianto audio, connettività Bluetooth e smartphone, Apple CarPlay e Android auto.

Renault Clio 2019: il prezzo e la linea R.S e Initiale Paris

L’alleanza con Nissan e Mitsubishi potrebbe pagare. Il nuovo design e i nuovi interni sfoggiano una sempre verde Clio che però stavolta sembra convincere maggiormente. Nel programma “Drive the future” è infatti prevista la possibilità di avere schemi elettrificati nelle vetture.

Questo programma troverà attuazione tra il 2017 e il 2022. Una solida collaborazione quella tra queste tre aziende che sembrano puntare molto anche all’e-tech. L’ibrido è il tema del futuro nell’ambito dei motori, non a caso la Clio è la prima autovettura di casa Renault a montare una simile tecnologia.

Ci sarà poi anche un rilascio di una versione GPL che darebbe ancora più valore a questa citycar. Per gli amanti delle linee sportive comunque la vecchia impostazione G.T Line sarà sostituita dalla R.S Line: questo tipo di personalizzazione consta di cerchi in lega da 17 pollici, mascherina a nido d’ape, splitter anteriore F1 e sedili ad alto contenimento.

Per chi preferisce un setting più lussuoso c’è la versione Clio Initiale Paris composta da materiali pregiati soprattutto per gli interni. Il prezzo di partenza della versione base dovrebbe aggirarsi attorno ai 15.000.00€ ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Francesco Somma

