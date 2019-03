Dove vedere la Milano-Sanremo 2019 in diretta tv o streaming Milano Sanremo in diretta tv Rai

Dove vedere la Milano-Sanremo 2019 in diretta tv o streaming

Mancano ormai pochi giorni alla Classicissima Italiana del ciclismo professionistico. La Milano-Sanremo avrà luogo sabato 23 Marzo e sarà la centodecima edizione della gara più affascinante e lunga d’Italia.

Insieme a Giro delle Fiandre, Parigi Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia, la Milano-Sanremo fa parte delle “classiche monumento”. Ma essendo la gara che apre, in Primavera, la stagione ciclistica internazionale, viene appunto soprannominata come la Classicissima.

Ben 291km da percorrere per i ciclisti più forti al mondo! Un percorso storico che ha subito piccolissime modifiche nel corso del tempo: partenza da Milano, per arrivare nella magica via Roma di Sanremo. Le ascese della Cipressa e del Poggio sono considerati come i tratti più difficoltosi e che precedono l’arrivo della gara. Proprio per questo motivo vengono definiti come assolutamente decisivi per la vittoria.

Nel 2018 il successo finale è andato al grande Vincenzo Nibali, che dopo uno strepitoso attacco sul Poggio, si è lasciato alle spalle l’australiano Caleb Ewan, trionfando su tutti. Quest’anno, oltre ai due nomi citati, ci saranno davvero tanti campioni in gara ed anche un Elia Viviani reduce da una straordinaria annata. Tra i favoriti alla vittoria spiccano soprattutto i nomi di Peter Sagan e Ferdinando Gaviria. Nibali, nonostante il successo del 2018, sembra non essere tra i corridori favoriti, ma chissà che il siciliano non riesca a stupire tutti come l’anno scorso.

LEGGI ANCHE: Ronde van Drenthe 2019: percorso, altimetria e favoriti

Milano-Sanremo 2019: dove vederla in tv o streaming

La Milano-Sanremo, conosciuta come La Primavera all’estero, sarà trasmessa come di consueto sui canali Rai (RaiSport-Rai2) ed Eurosport. Di conseguenza sarà disponibile la diretta in streaming della gara sulle piattaforme RaiPlay, Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM