Auguri Festa del papà 2019: immagini da inviare su Whatsapp e Facebook

Come abbiamo già fatto a Natale o per altre ricorrenze cercheremo di dare qualche buon consiglio sul modo migliore per fare gli Auguri in occasione della Festa del papà. Infatti il 19 marzo, oltre che gli auguri per San Giuseppe, ci sarà da fare gli auguri anche a tutti i papà.

Auguri Festa del papà corrono sullo

smartphone

Col dilagare dei nuovi canali e mezzi di comunicazione in molti casi gli auguri corrono sullo smartphone. In particolare sono tantissime le persone che utilizzano sia per le loro conversazioni che per gli auguri whatsapp. Un sistema di messaggistica istantanea diffusa a livello planetario che dà la possibilità di inviare, oltre ai messaggi di testo, anche foto-immagini-video.

Facebook e i social network

Se Whatsapp – gruppi a parte – è lo strumento per rivolgere gli auguri in maniera diretta c’è una seconda modalità che passa per i social network. Infatti c’è da scommettere che Facebook come luogo virtuale si trasformerà per l’intera giornata di martedì 19 marzo nel luogo preferito per fare e scambiare gli auguri. A questo punto è consigliabile personalizzare il messaggio. Come? Prendiamo dei possibili esempi. Se si desidera fare pubblicamente gli auguri al proprio papà si può pensare di selezionare una sua foto e accompagnarla con una frase augurale. Oppure scegliere il racconto di un aneddoto o di un ricordo speciale che dia il senso del legame profondo.

Auguri Festa del papà, le ricerche tramite i motori di ricerca

Festa del papà: un’altra possibile alternativa passa dai motori di ricerca. Come e cosa fare? Ecco una strada semplice: si può digitare festa del papà e scegliere l’immagine che più ci piace. A quel punto basta individuare l’immagine da scaricare l’immagine o le immagini sul proprio telefono o sul pc o sul tablet. In modo da condividere il materiale nella modalità che si ritiene più opportuna.

Certamente bisogna puntare sulla originalità. Un altro suggerimento è quello di farsi aiutare dalla esperienza degli anni precedenti. Come? Se lo scorso anno o negli anni passati ci ha colpito o ci è piaciuta una immagine o una frase possiamo certamente utilizzarla magari aggiornandola oppure modificandola a nostro piacimento.

