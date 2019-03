Selvaggia Lucarelli: figlio, Instagram ed età. Chi è a Ballando con le stelle Chi è la giurata su Rai 1

Attrice, giornalista, opinionista per programmi televisivi e conduttrice radio, Selvaggia Lucarelli è tutte queste cose. Il noto personaggio, tanto amato quanto odiato dallo stesso pubblico, anche quest’anno è tra i giudici di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli, chi è nello spettacolo e nella vita privata

Nata a Civitavecchia nel luglio del 1974, Selvaggia Lucarelli è un personaggio dal volto poliedrico nel mondo dello spettacolo. Con la sua partecipazione, infatti, alla recitazione, alla scrittura fino alla conduzione di programmi radio Selvaggia ricopre vari ruoli per il pubblico. Pubblico che ha imparato, con il tempo, ad amarla (o a detestarla) per il suo carattere forte e deciso, dalla battuta ironica sempre pronta, e dalla grinta.

Dopo la laurea in giornalismo, inizia la sua carriera scrivendo delle commedie teatrali nelle quali si impegna anche a recitare. Nonostante il successo riscosso dalla carriera di attrice, la Lucarelli non abbandona la scrittura e decide, anzi, di aprire un proprio blog, Stanza Selvaggia. Proprio grazie a questo blog, Selvaggia riesca a raggiungere una certa notorietà, debuttando, anche, in televisione. Nel 2003, infatti, occupa il posto di opinionista nei reality show de L’Isola dei Famosi e La talpa.

Stanza Selvaggia non ha smesso di essere un grande successo. Anzi, il programma si è trasferito da Internet alla radio dove va in onda ogni mattina. Nonostante il grande contributo lavorativo, Selvaggia è impegnata anche come mamma di Leon, figlio avuto dall’ex marito Laerte Pappalardo.

La sfera sentimentale della Lucarelli

Sentimentalmente, Selvaggia Lucarelli è impegnata in una storia con Lorenzo Biagiarelli, personaggio noto nel mondo della musica e non solo. Il ragazzo, infatti, ha lasciato il mondo della musica dopo essere diventato noto perla cucina. Definito come “social chef”, Biagiarelli rientrerebbe tra gli chef che, oltre al lato del gusto, curano anche l’aspetto estetico del cibo, affinché risulti perfettamente instagrammabile.

