Guillermo Mariotto: fidanzato, vita privata, carriera e azienda del giudice di Ballando con le Stelle Chi è il giurato di Ballando con le stelle

Tra i giudici più amati a Ballando con le Stelle, il celebre talent show dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci, c’è senz’altro Guillermo Mariotto. Nato a Caracas nel gennaio del 1966, Mariotto è un noto personaggio televisivo naturalizzato italiano. Scopriamo di più sul popolare giudice di Ballando con le Stelle.

Chi è Guillermo Mariotto?

Nato da padre italiano e madre venezuelana, Guillermo appartiene al mondo della moda e del design. Consapevole fin dalla giovane età della sua passione, Guillermo ha frequentato il California College of Arts and Craift di San Francisco. Il suo talento lo ha portato a collaborare con importante firme italiane appena dopo la laurea come Dolce e Gabbana e Krizia.

La raggiunta “della vetta” arriva, come accade a molte persone note, grazie ad un incontro fortunato. Nel 1988, infatti, Guillermo incontra Raniero Gattinoni, capo di un’importante azienda di moda. Gattinoni rimane affascinato dal lavoro di Mariotto, tanto da affidargli entusiasta la creazione di un’intera linea promuovendolo, anche, direttore artistico della maison. Oltre a continuare la sua scalinata al successo nel mondo del design e della moda, Guillermo arriva anche a debuttare in televisione.

Nei primi anni 2000, Mariotto fa la sua comparsa sul piccolo schermo come giudice al concorso di Miss Italia. Dal 2005, rientra anche tra i giudici del programma di successo, Ballando con le stelle, in cui è attualmente partecipe.

La vita privata del designer è un mistero

Per quanto riguarda la vita privata di Guillermo Mariotto possiamo dire che è notevole l’impegno dell’uomo per mantenerla “davvero privata”. Si parlò, l’anno scorso, di un flirt con Giovanni Ciacci, aspirante ballerino che partecipò nell’ultima edizione di Ballando con le stelle in cui partecipava lo stesso Mariotto. Non si sa, tuttora, se Mariotto sia sentimentalmente libero o impegnato in una storia piuttosto che una frequentazione.

Sappiamo, però, l’importanza dei diritti e delle unioni civili e, quindi, il pensiero di Guillermo riguardo il tema sopra citato. A La Gazzetta del mezzogiorno, il designer ha dichiarato: “Credo che l’amore non abbia confini[…]l’amore è un diritto irrinunciabile, non può essere negato. L’Italia non può definirsi un paese al passo con la contemporaneità se non riconosce le unioni civili”.

