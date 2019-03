19 marzo 2019: auguri San Giuseppe divertenti con frasi e immagini Biglietti auguri per il 19 marzo

Martedì 19 marzo 2019 sarà una giornata dedicata ai festeggiamenti. San Giuseppe, onomastico e festa del papà, gli auguri sono d’obbligo. Ecco, allora, una breve selezione dei migliori auguri da cui trarre ispirazione per far presente un vostro pensiero nella giornata del 19 marzo.

I migliori auguri per San Giuseppe (Festa del papà)

Se volete far presente a tutti i Giuseppe che amate o ai vostri padri che state pensando a loro, gli auguri sono un’ottima idea. Se siete a corto di creatività e vi serve una piccola dritta, online vi sono molte frasi augurali, come quelle proposte dal sito Aforisticamente qui sotto riportate.

“San Giuseppe. I miei auguri come sempre sono doppi a chi mi ha insegnato il bello e il brutto, il bene e il male. Auguri a chi continua a coccolarmi e a preoccuparsi per me e continua a darmi vita nonostante sia nata tanti anni fa. Auguri al mio papà Giuseppe” (anonimo).

” Buon San Giuseppe e auguri al mio papà…

Oggi Zeppole a volontà… ” (anonimo)

” Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà” (anonimo)

” Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. O Qualcuno che, basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre” (Fabrizio Caramagna).

19 marzo 2019: festa del papà. La parola a twitter

” Il concetto di papà non è mai stato legato alla capacità di procreare. Buona “festa del papà” a chi ha saputo farci da Padre” (Franaltomare, Twitter).

” Lui mi insegnava a crescere e ad usare le manine, io in quelle manone ci avrei voluto vivere” (Silviagarbe, Twitter).

” In questa ricorrenza il mio pensiero va al papà dei cretini, che passa sempre in secondo piano rispetto alla nota madre sempre incinta” (MarcoSalvati, Twitter).

” Principe azzurro per le bambine.

Rambo per i bambini.

Chauffeur per feste.

Autore del: “Come ti ho creato così ti distruggo”.

Auguri papà”

(Umb80, Twitter)

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM