Ivana Lotito di Gomorra, chi è l’attrice che interpreta Azzurra Avitabile Chi è Ivana Lotito

164 cm di altezza, capelli castani, sguardo profondo. Così si presenta Ivana Lotito. L’attrice pugliese ha raggiunto il successo con il personaggio di Azzurra Avitabile nella serie televisiva Gomorra.

Nella fiction, liberamente ispirata all’omonimo libro di Roberto Saviano, l’attrice ha interpretato l’affascinante moglie di Genny Savastano, boss di Scampia. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata della bella Ivana Lotito?

Ivana Lotito: età, biografia e carriera

Ivana nasce a Manfredonia il 19 luglio del 1983 sotto il segno zodiacale del Cancro. Fin da piccola coltiva la passione per l’arte in tutte le sue forme. Proprio per questo ben presto inizia a frequentare corsi di recitazione e scuole di teatro per sfruttare al meglio le proprie capacità. Dopo la maturità l’attrice si trasferisce a Roma e si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia per perfezionare la sua formazione artistica.

Consapevole del proprio talento, Ivana nel 2006 recita in A volte verso sera e l’anno successivo è la protagonista di Hotel Meina. Acquisita una certa sicurezza, la Lotito approda su Rai 1 con la fiction Il coraggio di Angela mentre nel 2009 ottiene la parte della fidanzata di Checco Zalone in Cado dalle nubi.

Da Terra ribelle a La cena di Natale

La grande notorietà arriva nel 2010 con il telefilm Terra ribelle. Da quel momento la stella di Ivana non ha mai smesso di brillare. Nel 2012 infatti recita accanto a Raul Bova nella fiction Ultimo- L’occhio di falco. Sempre in cerca di nuovi stimoli, Ivana in questi anni ha alternato al grande e al piccolo schermo anche spettacoli teatrali con ruoli sempre diversi.

L’attrice ha partecipato a fiction di successo come Squadra antimafia 5, Paura di amare e Don Matteo 9. Inoltre ha recitato anche a film per il cinema come Io che amo solo te, Loro chi? e La cena di Natale.

Ivana Lotito è Azzurra Avitabile in Gomorra

Ivana nel 2016 entra ufficialmente nel cast di Gomorra- La serie. Nella fiction ha dato prova delle sue grandi capacità attoriali interpretando il ruolo di Azzurra Avitabile, moglie di Genny Savastano. Le mille sfumature della signora Savastano hanno affascinato il pubblico che ha seguito con trepidazione le vicende legate al suo personaggio.

In questi ultimi anni Ivana ha anche recitato in Immaturi- La serie, Liberi sognatori- La scelta, Tutto può succedere e Solo. Una vita quindi ricca di impegni ma che non ha impedito alla bella attrice pugliese di trovare l’amore e costruirsi una famiglia.

Vita privata: marito, figli e profilo Instagram

Ivana da tempo ha trovato l’amore e nel 2016 è diventata madre del piccolo Diego.

L’attrice non ama parlare della propria vita privata ma spesso condivide sul suo profilo Instagram ufficiale @ivanalotito foto di lavoro e momenti di svago passati con la propria famiglia.

