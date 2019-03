Ora solare 2019: avanti o indietro, come spostare l’orario e quando Come cambia l’orario a marzo 2019

In attesa di conoscere gli sviluppi sull’eventuale abolizione dell’ora legale teniamoci pronti a spostare le lancette. La questione è tornata molto di attualità negli ultimi mesi. E se ne continuerà a parlare visto che al momento da parte della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo c’è stato solo un rinvio al 2021.

Ora solare 2019, col ritorno dell’ora legale lancette avanti di 60 minuti domenica 31 marzo 2019

Nel frattempo nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora. Dalle ore 2:00 alle ore 3:00 nel corso della notte. Col risultato che dormiremo un’ora in meno. In cambio però potremo godere di giornate più lunghe.

Ora solare 2019, un’ora di luce in più con l’ora legale

Torna l’ora legale. Ci sarà un’ora di luce in più. Ma per alcuni potranno manifestarsi leggeri disturbi all’organismo proprio legato al cambio dell’orario. I soggetti più sensibili al cambio dell’ora accusano fastidi e malesseri come l’emicrania o disturbi dell’appetito. Di solito si tratta di sintomi che si superano nel giro di pochi giorni non appena l’organismo si abitua al nuovo orario.

Con l’orario aggiornato si andrà avanti da domenica 31 marzo a domenica 27 ottobre quando è previsto nuovamente lo spostamento delle lancette.

Ora solare 2019 e ora legale, differenze

Per convenzione l’ora legale è quella utilizzata nel corso della stagione estiva. Proprio a partire da domenica 31 marzo. Col termine ora solare, invece si fa riferimento al sistema impiegato nel periodo invernale. L’obiettivo è nato dalla esigenza di risparmio energetico.

Ora solare 2019 e ora legale con le incognite sul futuro

Tra due anni potrebbe non esserci più il cambio d’ora. Infatti l’obiettivo dei Paesi soprattutto del Nord Europa che con sempre maggiore determinazione si battono in tal senso punta alla eliminazione dello spostamento delle lancette. Sebbene l’ultima parola spetti comunque alle istituzioni europee. Le quali dovranno da una parte armonizzare le decisioni dei singoli Paesi e dall’altro evitare che si creino conseguenze negative.

