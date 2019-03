Vincenzo Nibali: età, altezza, peso e stipendio. Quanto guadagna Chi è Vincenzo Nibali

Vincenzo Nibali, nato il 14 Novembre 1984, è un ciclista su strada italiano che corre per il team Bahrain-Merida. Alto 1,82cm con un peso di 64kg è definito ” lo squalo” per il suo modo di correre sempre all’ attacco e per le sue origini messinesi.

Nella categoria Allievi ottiene 7 successi. Tra gli Juniores si aggiudica 19 corse, 5 nel 2001 al primo anno nella categoria e 14 nel 2002. Tra queste vittorie spiccano la classifica finale del Giro della Lunigiana, il Campionato italiano e la medaglia di bronzo a cronometro ai campionati del mondo di Zolder. Nel 2003 passa alla categoria Under-23, ottenendo 7 successi in totale, tra i quali due tappe della Liez-Passau-Budweis e un secondo posto in finale. Questi ottimi risultati valgono la chiamata ai campionati europei e del mondo. Nel 2004, ancora under-23. ottiene 12 vittorie e viene nuovamente convocato per il Campionato Europeo. Si fa notare soprattutto ai mondiali di Verona durante i quali, è quinto nella prova in linea e terzo in quella a cronometro di categoria.

Professionista dal 2005, è un corridore completo, in grado di vincere sia le grandi corse a tappe, che le grandi classiche di un giorno. Ha doti da scalatore, discreto a cronometro ed è anche un ottimo discesista. È uno dei sette ciclisti ad aver conquistato almeno un’ edizione di tutti i Tre Grandi Giri: la Vuelta di Spagna, 2 Giri d’ Italia (2013 e 2016) e il Tour de France 2014. È anche uno dei quattro corridori ad aver vinto i tre grandi giri e due così dette classiche monumento. Si è aggiudicato infatti il Giro di Lombardia 2 volte (2015 e 2016), e per la Tirreno Adriatico nel 2018. A queste due grandi vittorie si aggiungono 2 campionati italiani in linea (2014 e 2015) e per due volte la Tirreno-Adriatico nel 2012 e 2013. In totale ha collezionato 10 podi nei 3 Grandi Giri.

Essendo l’ unico corridore ad aver vinto tutti e 3 i Grandi Giri (oltre a Froome che è il più pagato con 5MLN l’ anno) Nibali è il terzo ciclista più pagato. Infatti il suo contratto col il team Bahrain-Merida prevede 4 milioni di euro all’anno.

