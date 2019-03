Arturo Muselli di Gomorra: chi è Sangueblù, film e carriera Chi è Sangueblù

Tra i personaggi più amati ed odiati di Gomorra c’è sicuramente Enzo Villa detto Sangueblù, interpretato da Arturo Muselli. In realtà l’attore dagli occhi azzurri ed i capelli biondi ha una lunga carriera teatrale alle spalle. Artista poliedrico, Muselli ha dato prova delle sue capacità attoriali recitando il ruoli diversi con estrema naturalezza.

Quella del successo però è stata una strada tutta in salita ed Arturo ha dovuto superare molti ostacoli e momenti difficili prima di realizzare i suoi sogni. Ma cosa sappiamo della vita professionale e privata dell’affascinante attore campano?

Arturo Muselli: età, biografia e carriera

Arturo Muselli nasce a Napoli il 3 giugno del 1983 sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Attore, regista e fotografo. L’artista dai mille interessi nel corso degli anni si è specializzato in più settori raggiungendo sempre ottimi risultati. Arturo ha perfezionato le sue doti attoriali presso il Laboratorio Teatro Permanente di Napoli ed è proprio a teatro che ha iniziato la sua carriera artistica.

Nel 2002 debutta infatti con L’Orso di Anton Cechov e agli spettacoli teatrali tradizionali affianca altri non convenzionali. Il 2009 è l’anno di A spasso tra arte, artisti e autori ed I tuoi occhi sono come due stelle ovvero Galileo al bar.

Da Le Conseguenze dell’amore a La tenerezza

Al teatro poi Arturo alterna il cinema e fiction molto amate dal pubblico e che gli regalano una certa notorietà. Debutta sul grande schermo nel 2003 con una ruolo ne Le Conseguenze dell’Amore di Paolo Sorrentino. Nello stesso anno recita anche in Carabinieri 3 e successivamente ne La Squadra ed Un posto al sole.

Torna poi ai film con alcuni cortometraggi come Solitudini, Un passo Indietro, Ranjani e Killer. Arturo ha partecipato anche a Provaci ancora Prof. 6, Squadra Mobile 2 e L’Era Legale. Nel 2012 Arturo ottiene una parte in Mater Mediterranea e successivamente recita ne La Parrucchiera, La tenerezza e Dragonheart.

Chi è Sangueblù di Gomorra

Il grande successo è arrivato però con l’entrata nel cast di Gomorra- terza stagione. Muselli ha interpretato il ruolo di Enzo Villa ispirato liberamente alla storia vera del boss Emanuele Sibillo assassinato a soli 19 anni dai suoi rivali.

Un personaggio mosso da sentimenti di riscatto e vendetta che ha affascinato il pubblico per tutta la terza stagione. C’è molta attesa quindi per la quarta stagione di Gomorra in che a breve tornerà in televisione.

