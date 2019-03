Paolo Belli: età, peso e figli. Chi è il musicista a Ballando con le stelle

Il 30 marzo, torna in onda, su Rai 1, il noto talent show dedicato al ballo, Ballando con le Stelle. La quattordicesima edizione del programma di successo vedrà alla conduzione ancora una volta il duo Milly Carlucci e Paolo Belli.

Paolo Belli, carriera e vita privata

Nato a Formigine nel marzo del 1962, Paolo Belli è un personaggio noto sia nel mondo della musica sia nel mondo della televisione, in cui si è fatto strada proprio grazie alla sua grande passione, la musica. Grande sognatore, insegue la sua ambizione suonando nei locali la sera e lavorando di giorno per portare a casa qualche soldo. La “salita alla vetta” per Paolo inizia nel 1989, anno in cui partecipa al Festival di Sanremo con la nota canzone Ladri di Biciclette.

Artista italiano molto apprezzato sia musicalmente sia in televisione, con all’attivo 13 album da solista e 2 con i Ladri di Biciclette, Paolo Belli è tutto il contrario di quello che potremmo definire “un solitario”.

Al suo fianco fin dagli esordi, negli anni ’80, c’è la moglie Deanna Belli definita, dallo stesso Paolo, “una roccia”. L’amore tra i due è una storia solida che dura da 30 anni. 30 anni in cui hanno coltivato i propri sogni adottando anche il figlio, Vladik, di origini bielorusse.

Il figlio adottivo allontanatosi per amore

Poco tempo fa il ragazzo ha deciso di tornare nel paese d’origine inseguendo l’amore, con la “benedizione” dei genitori. In un’intervista a Top, Paolo Belli aveva infatti affermato: ” Ha deciso di tornare in Bielorussia,

perché ha seguito il suo cuore: si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io. Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone. Io e mia moglie, invece, stiamo insieme da 30 anni e abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni. Nell’ultimo disco ho scritto la mia prima canzone d’amore dedicata a lei, in cui racconto la nostra storia d’amore fatta di dialogo e condivisione”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM