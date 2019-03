Alfa Romeo Giulietta 2019 restyling: motori, allestimenti e prezzi Nuova Giulietta 2019

Non si capisce ancora bene se si possa parlare o meno di restyling, ciò che è certo è che c’è una nuova Alfa Romeo Giulietta. Per la compatta del biscione verranno lanciati diversi allestimenti e dei pacchetti contenenti accessori unici. Stessi motori, aggiornati, diverse versioni e ovviamente prezzi differenti. Ecco tutti i particolari

Alfa Romeo Giulietta 2019: i motori e i primi due allestimenti, Business e Super

Dunque, a far da traino saranno i motori EURO 6d-TEMP. Il comparto è costituito da quello unico a benzina, 1.4 di cilindrata con 120 CV di potenza. I motori diesel prevedono invece una versione 1.6 Multijet da 120 CV e un’altra 2.0 da 170 CV solo con cambio automatico. Ricordiamo che la Giulietta è nata nel 2010, una tradizione che dura da ben 9 anni.

I primi due allestimenti prevedono alcuni optional, la versione Business si dota di nuovi sedili a cannelloni e il logo sulla parte del poggiatesta, climatizzatore bizona, sistema Uconnect 6,5″ e Radio Nav assieme ai sensori posteriori di parcheggio e i consueti cerchi in lega da 16 pollici. La variante Super ha dei ritocchi in argento ma un equipaggiamento completo in termini di accessori, tra cui: specchietto elettrocromico, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, sensori pioggia e crepuscolari, retrovisori elettrici, Uconnect da 6,5″ e cerchi in lega 16 pollici.

Alfa Romeo Giulietta 2019: le agevolazioni per l’acquisto, la versione Sport e Veloce con l’edizione di lancio esclusiva

Accattivante e seducente è la versione Sport. Quest’ultima prevede dei cerchi in lega da 18″ diamantati, pedali in alluminio, minigonne e interni con misto tessuto e Alcantara. Menzione particolare merita il pack veloce – giallo corsa un allestimento che equipaggia un impianto frenante maggiorato Brembo con inserti gialli su molte parti dell’autovettura. L’allestimento Veloce è quello più sportivo della nuova Giulietta, impianto frenante maggiorato Brembo, doppio terminale posteriore, cerchi da 18″, sedili in pelle e Alcantara, fari carbon look e vetri posteriori oscurati.

La più importante, infine, è la Launch Edition, questa versione prevede cerchi da 18″ diamantati, minigonne, interni neri, luci diurne a LED e fari Bi-Xenon, sistema Alfa Connect 7″ Android Auto e Apple CarPlay, telecamera posteriore e cristalli posteriori oscurati. Le agevolazioni per l’acquisto sono: fino a 6.000,00 € di ecobonus, anticipo zero e valore dell’autovettura garantito per il futuro. Sulle auto in pronta consegna gli accessori sono in omaggio.

