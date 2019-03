Cristiana Dell’Anna: marito, film e carriera. Chi è Patrizia in Gomorra

Grazie alle anticipazioni sulla quarta stagione di Gomorra – La serie, sappiamo che nel cast ritroveremo, per la seconda volta, ancheCristiana Dell’Anna.

L’attrice, nata a Napoli nel 1985, ha iniziato la propria carriera con la fiction Un posto al sole, trampolino di lancio per numerosi attori partenopei.

Altra perla che Dell’Anna ha potuto con orgoglio inserire nella propria filmografia, è la fiction In punta di piedi. Il film, ambientato a Napoli, racconta la vera storia di una ballerina, figlia di un camorrista che, grazie al coraggio della propria madre, riesce a coronare il suo sogno di diventare un’étoile.

Cristiana Dell’Anna: film, Gomorra. Il personaggio di Patrizia

Nella serie tv di Stefano Sollima, tratta dal romanzo di Roberto Saviano, Cristiana Dell’Anna interpreta Patrizia, nipote di Malammore. Il suo personaggio, nel corso della terza stagione, subisce un radicale cambiamento.

Da giovane donna completamente estranea agli affari della camorra, durante la prossima stagione la vedremo infatti a capo dell’intero clan; rimasto orfano dopo la morte di Don Pietro Savastano.

La quarta stagione di Gomorra avrà inizio il 29 marzo e andrà in onda su Sky Atlantic.

Cristiana Dell’Anna: marito, Emanuele e le intime nozze a Siena

Nel medesimo giorno in cui il web impazziva per le nozze di Fedez e Chiara Ferragni, Cristiana celebrava il suo matrimonio con il fidanzato, Emanuele.

La cerimonia, semplice e intima quanto romantica, è stata celebrata in Toscana, sui colli Senesi. Il marito di Cristiana Dell’Anna è anch’egli napoletano, ma si conoscono ben pochi dettagli sulla sua vita privata. I due, come spesso hanno ribadito, non amano molto stare sotto i riflettori.

Emanuele, dal canto suo, ammira e rispetta la professione di sua moglie, ma non ha mai voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

