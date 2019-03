Tabellone Champions 2019: quarti, semifinali e finale, ecco gli incroci Quarti Champions 2019, il tabellone

Champions 2019: sarà un crescendo di emozioni e spettacolo sportivo quello che porterà alla finale prevista sabato 1 giugno alle ore 21:00 allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid inaugurato nel 2017. Quarti, semifinali e finale per decidere quale squadra conquisterà il titolo di regina d’Europa.

Tabellone Champions 2019, i match dei quarti di finale

Partiamo dai quarti di finale e vediamo quali saranno i match che determineranno gli incroci delle 4 semifinaliste.

Si affronteranno Tottenham e Manchester City. Il secondo quarto di finale vedrà sfidarsi Ajax e Juventus. Dall’altra parte del tabellone come vedremo più avanti ci sono Manchester United e Barcellona. E nell’ultima gara dei quarti di finale Liverpool e Porto.

Tabellone Champions 2019, gli incroci

Le due semifinali vedranno scontrarsi la squadra vincente tra Tottenham e Manchester City contro chi supererà il turno tra Ajax e Juventus. Mentre nella seconda semifinale si troveranno le vincenti tra Manchester United e Barcellona contro chi avrà superato il turno tra Liverpool e Porto.

Tabellone Champions 2019, le date

Passiamo ora alle date. Quali saranno le tappe di avvicinamento alla finale che come abbiamo detto si giocherà sabato 1 giugno a Madrid? Le gare di andata dei quarti di finale si giocheranno il prossimo 9 e 10 aprile. Mentre il ritorno è previsto sette giorni dopo e quindi rispettivamente il 16 e 17 aprile. Invece le semifinali si giocheranno il 30 aprile ed il 1° maggio. Anche in questo caso il ritorno si giocherà la settimana dopo: il 7 e l’8 maggio.

9 aprile: Liverpool-Porto, Tottenham-Manchester City

10 aprile: Ajax-Juventus, Manchester United-Barcellona

16 aprile: Juventus-Ajax, Barcellona-Manchester United

17 aprile: Porto-Liverpool, Manchester City-Tottenham

Tabellone Champions 2019, commento Nedved sulla sfida tra Ajax e Juve

A proposito dell’avversario contro cui la Juve dovrà giocarsi la qualificazione alle semifinali non si sbilancia troppo Pavel Nedved. “Non sono né contento, né scontento. Saranno due bellissime partite, l’Ajax ha dimostrato di poterci stare, ha fatto fuori il Real Madrid, mi sono piaciuti tantissimo e dovremo stare attenti” è stato il commento dell’esponente della società bianconera. E ancora rispetto alla vittoria contro l’Atletico Madrid ha dichiarato: “I ragazzi si sono guadagnati altre due partite, è una bellissima cosa per loro e per tutti i nostri tifosi, e dovremo affrontarle con grandissimo entusiasmo. L’effetto Stadium? Ci troviamo bene in casa, avete visto quanto entusiasmo ci hanno messo i tifosi. È troppo bello vivere queste serate di Champions, per tutta la gente dovrebbe essere una festa”.

