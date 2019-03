Huawei P30 e P30 Pro: prezzo, uscita in Italia e anticipazioni

Huawei P30 e P30 Pro: prezzo, uscita in Italia e anticipazioni Quando esce lo Huawei P30

Ormai per gli smartphone più attesi si sa quasi tutto prima della presentazione ufficiale. Ed è anche il caso di Huawei P30, per cui ormai le anticipazioni uscite nelle ultime ore attendono solo conferma ufficiale. Andiamo quindi a vedere cosa riportano i rumors più attendibili su caratteristiche tecniche e prezzo dei nuovi Huawei P30 e Huawei P30 Pro.

Huawei P30 e P30 Pro: caratteristiche

Huawei P30 e P30 Pro saranno presentati a Parigi martedì 26 marzo 2019. Da qual che è trapelato, non dovrebbero esserci grosse differenze dal punto di vista estetico tra i due device, a parte che la versione Pro potrebbe avere il bordo superiore e inferiore più assottigliato. Le differenze saranno sul lato tecnico. Più nel dettaglio nella capacità della batteria (3650 mAh nel P30 e 4200 mAh nel P30 Pro) e nelle dimensioni del display. Quest’ultimo sarà un OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+, mentre la versione Pro monterà un pannello da 6,4 pollici.

P30 e P30 Pro: la fotocamera

Anche il comparto fotografico evidenza quattro sensori sul retro del P30 Pro e 3 sulla parte posteriore del P30. Il sensore principale dovrebbe essere di 40 megapixel, mentre sarà presente anche una lente grandangolare da 20 megapixel (16 megapixel nel P30) e una lente da 8 megapixel. Il sensore supplementare del Pro dovrebbe essere infine un Time of Fight.

Huawei P30 e P30 Pro: le specifiche tecniche

Il cuore di entrambi i dispositivi sarà rappresentato dal processore Kirin 980 octa core. Questi sarà coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nel P30, e da 8 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione nel P30 Pro. In quest’ultimo non mancherà un colore in più rispetto al P30 “ordinario” e che dovrebbe vertere verso l’arancione. Infine il sistema operativo sarà Android 9.0 Pie personalizzato con interfaccia EMUI 9.1.

Huawei P30 e P30 Pro: quanto costeranno?

Ovviamente ancora nulla di ufficiale si sa sui prezzi, ma possiamo fare affidamento su alcuni voci che vogliono il P30 commercializzato a 799 euro. Per il P30 Pro, invece, bisognerà spendere 100 euro in più, visto che si parla di 899 euro.

Per la conferma di quanto sopra scritto non resta che attendere martedì 26 marzo 2019.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM