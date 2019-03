Assunzioni banche 2019: requisiti per 1000 posti Abi, il comunicato

Novità in merito all’argomento assunzioni banche 2019. Infatti l’Abi ha diffuso il 16 marzo 2019 un comunicato nel quale ha annunciato altre 1000 nuove assunzioni con il Fondo per l’occupazione. Nella nota si evincono i dati aggiornati del Fondo per agevolare l’occupazione stabile, soprattutto a livello giovanile, nel mondo bancarie. E che sono state finanziate assunzioni per oltre 164 milioni di euro senza alcun onere per i conti pubblici.

Assunzioni banche 2019: 1000 assunzioni, il comunicato Abi

L’Associazione Bancaria Italiana ha comunicato che il 12 marzo il Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) ha deliberato il finanziamento di circa ulteriori 1.000 assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato da parte di imprese del settore bancario.

Assunzioni banche 2019: focus sull’occupazione giovanile

“Prosegue, quindi, la positiva esperienza del F.O.C. che rappresenta uno strumento bilaterale all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e con significativa valenza sociale” considerando anche le prestazioni sperimentali avviate lo scorso anno. Il riferimento, come recita anche l’occhiello del comunicato, sta nell’agevolare l’occupazione stabile, soprattutto giovanile.

Assunzioni banche: le risorse investite

“Per questo l’ABI e le Organizzazioni sindacali il 25 febbraio scorso hanno confermato – in attesa di ciò che sarà definito in sede di rinnovo dei contratti di settore – la piena operatività del F.O.C.”. Quest’ultimo, dal 2012 a oggi, ha infatti finanziato complessivamente “21.534 domande di prestazione, presentate da 249 imprese del settore, per un impegno complessivo di spesa di oltre 164 milioni di euro”.

Assunzioni banche 2019: i dati divisi per genere

Infine, tali numeri comprendono sia le assunzioni sia le stabilizzazioni. Più nel dettaglio, “il 57% delle assunzioni ha riguardato il personale femminile e il 43% gli uomini”.

