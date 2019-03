Quando torna l’ora solare in Italia: data e orario per spostare le lancette

Quando torna l’ora solare in Italia? Una domanda che cominciano a porsi in tanti, visto che ormai siamo giunti all’ultima decade di marzo. Ovvero, il momento di ripristinare l’ora legale, e poter approfittare di un’ora di luce in più durante il giorno. Il clima della bella stagione comincia a farsi sentire e le giornate corte saranno solo un vecchio ricordo. Ma a ottobre bisognerà di nuovo spostare le lancette degli orologi, perché la riforma dell’ora legale non sarà attuata quest’anno.

Ora solare e ora legale: il punto della situazione

Come abbiamo già scritto in quest’articolo, siamo ancora lontani dalla riforma europea dell’ora legale. Ovvero la decisione di eliminare il cambio di ora 2 volte all’anno, mantenendo invece sempre la stessa ora. Sulla questione la discussione è aperta, con i Paesi del Nord Europa che vorrebbero mantenere l’ora solare (ovvero, quella reale), mentre altri ancora non si sono pronunciati. Le ultime notizie a riguardo riportano il rinvio della decisione definitiva al 2021: entro questo termine, infatti, i Paesi della comunità europea dovranno decidere se mantenere l’ora legale o l’ora solare. Stando alle recenti disposizioni del Parlamento europeo, ciascun Paese dovrebbe prendere la decisione in autonomia. Non ci dovrebbe quindi essere una decisione uniforme per tutti i Paesi europei.

Da quanto appena scritto, ne consegue che a fine 2019 saremo costretti a spostare ancora una volta le lancette degli orologi. E lo stesso avverrà ne 2020, quando ora legale e ora solare continueranno a esistere.

Ora solare: ecco quando torna in Italia

Come ben saprete, alle ore 02.00 di domenica 31 marzo, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora avanti. Ciò significa che un minuto dopo le 01.59 saranno le 03.00. Perderemo un’ora di sonno, ma ne acquisteremo una in più di luce.

E l’ora solare quando ritornerà? Nella notte di domenica 27 ottobre 2019. In quella data torneremo a spostare le lancette degli orologi, ma stavolta un’ora indietro. Così, un minuto dopo le 02.59 di quel giorno, saranno di nuovo le 02.00. Acquisteremo un’ora in più di sonno, ma le giornate saranno “più corte”.

