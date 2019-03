Concorso Oss Veneto 2019: requisiti e bando per 312 posti. La domanda Requisiti OSS in Veneto

Maxi-concorso della Regione Veneto per Operatori Socio Sanitari (categoria B, posizione economica Bs); sono ben 312 i posti in palio distribuiti su una decina di aziende sanitarie.

Concorso Oss Veneto: posti disponibili e sedi

Di seguito l’elenco dei posti disponibili e la relativa sede:

19 posti presso Azienda ULSS n. 1 Dolomiti;

140 posti presso Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana;

2 posti presso Azienda ULSS n. 3 Serenissima;

2 posti presso Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale;

5 posti presso Azienda ULSS n. 5 Polesana;

38 posti presso Azienda ULSS n. 6 Euganea;

7 posti Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;

10 posti presso Azienda ULSS n. 9 Scaligera;

19 posti presso Azienda ospedaliera di Padova;

50 posti presso Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;

20 posti presso Istituto Oncologico Veneto.

Concorso Oss Veneto: requisiti, domanda ed esame

Per partecipare alle selezioni, oltre ai requisiti generici (cittadinanza, idoneità, godimento dei diritti politici et…), è necessario essere in possesso di due requisiti specifici. Dunque, è necessario aver conseguito almeno di un diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) e un attestato di qualifica OSS (durata annuale).

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 14 aprile 2019 attraverso la sezione relativa ai concorsi del sito di Azienda Zero (aziendazero.iscrizioneconcorsi.it) che gestisce la procedura per tutte le aziende sanitarie. Nel corso della procedura online andrà allegata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti e la ricevuta del pagamento pari a 15 euro a favore di Azienda Zero a titolo di copertura dei costi di selezione.

I candidati avranno la possibilità di concorrere per un’unica sede; la propria scelta non potrà essere modificata. Per quanto riguarda l’esame: sono previste due prove, una pratica e una orale; la commissione d’esame potrà assegnare 60 punti in totale, la votazione sufficiente a superare ciascuna prova è di 21 su 30. Inoltre, potranno essere assegnati 40 punti in base ai titoli di carriera, di studio, pubblicazioni etc…

