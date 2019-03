Reddito di maternità: 1000 euro al mese per ogni figlio. La proposta

Il Popolo della Famiglia torna alla carica con una delle sue iniziative più note: il reddito di maternità. In pratica, la misura consisterebbe nel dare mille euro al mese, esentasse, alle mamme a tempo pieno, cioè a quelle mamme che rinunciano a lavorare per dedicarsi totalmente ai figli.

Reddito di maternità: 50mila firme in Parlamento ad aprile

Sono state raccolte 50mila firme per la proposta di legge, riferiscono diverse fonti di stampa; pare che entro aprile saranno depositate in Parlamento. Almeno così ha assicurato qualche giorno fa, dalla Sardegna, Mirko De Carli, coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia, insieme al Generale Gianfranco Scalas, Presidente di Fortza Paris (partito regionalista sardo) e a Michele Cossa, capogruppo dei Riformatori sardi.

Il nome che evoca la misura di sostegno al reddito di pentastellata memoria verrebbe erogato per 8 anni; il cronometro ripartirebbe da zero ogni volta che nasce un nuovo figlio. D’altra parte, diventerebbe vitalizia al momento della nascita del quarto figlio o di un figlio diversamente abile. Per sostenere l’iniziativa servirebbero 3 miliardi di euro: si potrebbe attingere dal fondo della Presidenza del Consiglio per le politiche famigliari e le pari opportunità (triennio 2020-2022).

Reddito di maternità: partirà dalla Sardegna?

“Ci piacerebbe che la Sardegna fosse la prima in Italia ad investire su un modello di famiglia che fa figli, anche perché l’Isola ha i tassi di natalità tra i più bassi a livello italiano ed europeo. Attraverso Fortza Paris e i Riformatori contiamo di incardinare una proposta di legge ad hoc all’interno dei lavori della nuova consiliatura e della Giunta Solinas”. Questo il commento di De Carli a proposito dell’iniziativa.

Gli ha fatto subito eco Scalas: “Viviamo in una terra che si avvia verso una crisi demografica pari solo a quella della Serbia e si presume che nel 2050 i sardi saranno un milione contro l’1,6 attuale. Noi dobbiamo guardare oltre e dare alle famiglie un primo aiuto”.

