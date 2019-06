Sondaggi elettorali Tecnè: la Lega stacca il M5S di quasi 20 punti

Il distacco tra Lega e Movimento 5 Stelle sfiora i venti punti percentuali secondo il primo sondaggio Tecnè effettuato dopo il voto europeo e andato in onda durante la puntata di Quarta Repubblica di lunedì 3 giugno.

E così il partito di Salvini incrementa il suo già consistente bottino di voti dell’1,5% portandosi al 35,8%. Al contrario i Cinque Stelle risentono del crollo alle europee e vedono il proprio consenso calare ancora, questa volta al 16,8% dal 17,1% di una settimana fa.

Sondaggi elettorali Tecnè: governo ad un bivio

Una faglia che rischia di allargarsi sempre di più e che potrebbe essere uno dei motivi scatenanti della rottura tra i due contraenti del governo. Dopo le parole di ieri del premier Giuseppe Conte, l’esecutivo è ad un bivio cruciale. O si rimette in carreggiata, con i due vicepremier pronti di nuovo a lavorare insieme, oppure l’unico sbocco possibile sono le elezioni anticipate.

Sondaggi elettorali Tecnè: elezioni subito?

Che verrebbero viste come un toccasana da tutto l’arco parlamentare, non solo dai vertici della Lega che da settimane, se non mesi, chiedono al proprio leader di staccare la spina.

Gli unici che non vogliono tornare alle urne sono i pentastellati, consapevoli di non poter replicare l’exploit di un anno fa. Continuare a governare con una Lega egemone però rischia di dissanguare il Movimento sull’altare della responsabilità.

Sondaggi elettorali Tecnè: cresce il Pd

In questo stato di crisi perenne, il Pd prova a ritagliarsi il ruolo di sfidante del nuovo centrodestra targato Salvini. I dem, rispetto al voto europeo, crescono dell’1,2 al 23,9% e cercano di non far scappare il Carroccio.

Sondaggi elettorali Tecnè: centrodestra oltre il 50%

Nel centrodestra, la distanza tra Forza Italia e Fratelli d’Italia rimane quasi invariata, con entrambi partiti che salgono nei consensi rispettivamente al 9,2 e al 6,8%. Insieme alla Lega supererebbero il 50%. Quanto basta per governare serenamente senza più l’ostacolo dei Cinque Stelle.

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Allegata all’immagine.

