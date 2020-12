Condividi su

Gal Gadot: chi è, carriera, biografia e filmografia dell’attrice

Gal Gadot: chi è, carriera, biografia e filmografia

In questo articolo trovate tutto quello che c’è da conoscere sulla modella e attrice israeliana Gal Gadot. Dai concorsi di bellezza fino al red carpet; ecco tutta la carriera della giovane.

Come ti ammazzo il bodyguard: trama, cast e anticipazioni del film in tv

Gal Gadot: vita privata e carriera

Gal Gadot nasce in Israele a Rosh Ha’ayin il 30 Aprile 1985. I genitori di origine polacco-austriache e ceco-tedesche hanno sempre immaginato per la figlia una carriera nel mondo della giustizia e del diritto, ma ben presto Gal prenderà un’altra strada iscrivendosi ai primi concorsi di bellezza. Il successo in patria arriverà nel 2004 quando diventerà la più bella del paese vincendo il concorso Miss Israele. In seguito parteciperà anche a Miss Universo, senza però riuscire a raggiungere le prime posizioni. Il successo internazionale arriva quando Gal Gadot appare nel servizio “Women of the Israeli army” sulla rivista “Maxim” nel 2007. Grazie a quella comparsa viene selezionata e contattata per diventare la “Bond Girl” al fianco di Daniel Craig nel nuovo film dell’agente segreto inglese 007-Quantum of Solace; purtroppo, la parte non le viene assegnata ma viene scelta per interpretare il personaggio di Gisele Harabo nella saga incentrata sulle corse e i motori: Fast and Furious. La troveremo infatti nei film Fast & Furious – Solo parti originali e nei capitoli successivi 5, 6 e 7. Altre pellicole che compongono la filmografia di Gal Gadot sono: Batman vs Superman: Dawn of Justice, di Zack Snyder uscito nel 2016, Wonder Woman e Justice League dove interpreta l’eroina dei fumetti della DC Comics.



Oltre il ruolo di attrice la giovane israeliana è anche testimonial del famoso rum Captain Morgan e della casa automobilistica inglese Jaguar. Dal 2018 è diventata Chief Experience Officer (CEO) di Huawei, il noto colosso Hi-Tech cinese.



Per quanto riguarda la vita privata della Gadot sappiamo che è sposata dal 2008 con l’imprenditore israeliano Yaron Versano. La coppia ha avuto due figlie rispettivamente nel 2011 e nel 2017

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it