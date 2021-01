Condividi su

Gary Oldman: chi è, carriera, biografia e filmografia

Gary Oldman è un noto attore britannico ma, oltre questo, è anche uno sceneggiatore, un regista e persino un produttore cinematografico. Tutto quello che c’è da conoscere sulla carriera dell’attore: grazie al film L’ora più buia, dove veste i panni dell’ex primo ministro inglese Winston Churchill, ha vinto un Premio Oscar, il Golden Globe, il Premio BAFTA e non solo.

Gary Oldman: vita privata, carriera e tutti i successi dell’attore britannico

Gary Oldman è nato il 21 Marzo 1958 a Londra in una famiglia di umili origini. Una delle sue prime passioni è quella per la musica, subito seguita da quella per il teatro. Gary decide così di iscriversi presso le scuole di recitazione della città, ma la sua domanda subisce sempre la stessa sorte: respinta. Questi rifiuti non fermeranno la sua passione per la recitazione e sarà grazie a questa caparbietà che riuscirà ad entrare nella Royal Shakespeare Company. Durante uno spettacolo viene notato dal regista Cox che lo sceglierà come protagonista nel film Sid e Nancy, il film dedicato al bassista dei Sex Pistols. Da questo momento per Gary Oldman inizierà una carriera ricca di successi e film diventati dei cult che lo vedono protagonista. Vanno sicuramente menzionati: JFK – Un caso ancora aperto, Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Air Force One e Hannibal con in cabina di regia Ridley Scott. Importanti anche i successi con le saghe di Harry Potter dove interpreta Sirius Black e Batman dove veste i panni del tenente Gordon. Il film che lo ha consacrato è, come abbiamo già citato ad inizio articolo, L’ora più buia del regista Joe Wright.



Per quanto riguardo la sfera sentimentale di Gary Oldman sappiamo che ha avuto un decorso abbastanza travagliato con diversi matrimoni finiti male (attualmente siamo al quinto); il più celebre è quello con l’attrice Uma Thurman. Al di fuori del set cinematografico, Oldman era un grande amico del cantante David Bowie, con cui ha collaborato in alcuni pezzi.

