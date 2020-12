Condividi su

Samuel L Jackson: chi è, carriera, biografia e filmografia

Samuel L Jackson è un famoso attore statunitense, noto per i ruoli di cattivo che spesso interpreta all’interno dei film che lo vedono protagonista. Oltre che come attore è noto per essere un doppiatore e un produttore cinematografico.

Samuel L Jackson: vita privata e tutti i successi dell’attore americano

Samuel Leroy Jackson è nato a Washington il 21 Dicembre 1948 ma cresce nel Tennessee dove si avvicina subito ai movimenti per la lotta dei diritti civili in America. Samuel sarà uno dei portatori della bara di Martin Luther King. Per le sue attività viene sospeso dal college, questa esclusione lo porterà ad aderire alle Pantere Nere, l’ala più estrema del movimento. La madre, avvisata dall’FBI sulle attività del figlio, lo spedisce a Los Angeles per allontanarlo dai possibili problemi. A Los Angeles, Samuel L Jackson inizierà la carriera come attore debuttando con il film Together for Days nel 1972. Dopo questo primo successo però il giovane attore sprofonda in una spirale di dipendenza da alcool e cocaina. La possibilità di un riscatto gli viene fornita da Spike Lee nel film Jungle Fever. Dopo questa esperienza si riscatterà dalla sua dipendenza per dedicarsi completamente alla carriera artistica. Il primo successo internazionale sarà Pulp Fiction di Quentin Tarantino dove interpreta Jules Winnfield, famoso per recitare alle sue vittime in punto di morte un passo del Libro di Ezechiele. Per il ruolo in Pulp Fiction è candidato all’Oscar e al Golden Globe e lo vede vincitore di BAFTA come miglior attore non protagonista. Altri successi di Jackson sono: Kill Bill: Volume 2, Jurassic Park, Die Hard – Duri a morire, The Hateful Eight, Iron Man e in altri capitoli della Saga Marvel.

Nel 2009 è la voce narrante del film di Tarantino Bastardi senza gloria.

Per quanto riguarda la vita privata Samuel L jackson è sposato dal 1980 con l’attrice LaTanya Richardson. La coppia ha avuto una figlia, Zoe.

