Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni

Nina Verdelli è una giornalista e scrittrice italiana, attualmente legata ad Alessio Boni – di cui è vent’anni più giovane – attore che ritroviamo nel film Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio.

Nina Verdelli: la vita privata e la carriera

Che la Verdelli dovesse intraprendere la strada del giornalismo è sembrata quasi certezza vista la presenza di altri iscritti all’albo in famiglia.

Il padre Carlo, direttore di Repubblica è sposato con Cipriana Dall’Orto, celebre giornalista. Dopo aver vissuto per un periodo in America – nella città di New York – Nina torna in Italia, a Milano, per intraprendere a pieno regime la strada del giornalismo.

Una delle maggiori soddisfazioni della sua carriera fin qui arriva nel 2013, quando diventa una delle firme di Glamour – importante realtà editoriale che le ha permesso di guadagnare quel bagaglio di conoscenza ed esperienza che l’hanno portata a scrivere per Vanity Fair. Non solo giornalismo per la Verdelli che si fa anche scrittrice pubblicando il libro Breve storia triste del mondo. Nel frattempo, dopo quattro anni passati con Alessio Boni, la coppia aspetta un bambino.

La donna va molto fiera del suo lavoro, condividendo il frutto del suo impegno anche sui social, come Instagram, dove troviamo foto tanto della presentazione del libro sopracitato, quanto di Nina e Alessio insieme, anche in contesti lavorativi.

La coppia ha infatti lavorato insieme alla scrittura dei testi per lo spettacolo musicale 66/67, prodotto della collaborazione tra Alessio Boni e Omar Pedrini, noto ex componente e leader dei Timoria.

Sul profilo Instagram è possibile trovare diverse foto tanto relative al mondo professionale e pubblico della Verdelli, quanto a quello privato, come lo scatto in cui si osserva una piccola Nina tra le braccia della madre Cipriana. Non sono comunque molte le foto relative alla vita fuori dai riflettori di Nina, che vorrà mantenere quel giusto livello di privacy.

