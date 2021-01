Condividi su

Maxwell Jenkins: biografia, carriera e chi è l’attore

Maxwell Jenkins è un attore americano nato il 3 maggio 2005. Nonostante la giovane età, vanta la partecipazione a diversi progetti, tra cui Betrayal, Sense8, A Family Man e il remake prodotto da Neflix della serie tv del 1965 Lost in Space.

Maxwell Jenkins – Biografia e carriera dell’attore

I primi approcci del giovane nel mondo dello spettacolo non avvengono davanti alla macchina da presa, bensì davanti al pubblico in carne e ossa. Maxwell è figlio di Jeff Jenkins che di lavoro fa il clown e che, insieme alla moglie, Julie Greenberg, fonda e dirige il Midnight Circus di Chicago, in cui il figlio comincia a lavorare già all’età di tre anni come giocoliere e suonando il mandolino.

La carriera di Maxwell Jenkins inizia nel 2013, a soli 8 anni, quando prende viene scritturato per il ruolo di Oliver in Betrayal, serie americana prodotta dalla ABC.

Il suo nome comincia a interessare diverse produzioni, permettendo così al giovane attore di far carriera. Nel 2015 ottiene una parte nella fortunata Sense8, in cui interpreta Will – uno degli otto – da bambino.

Il 2015 è fin qui il suo anno più impegnato. Dopo la serie creata dalle sorelle Wachowki, Jenkins partecipa a un episodio di NCIS: New Orleans e a due di Chicago Fire. Più di recente, invece, torna sotto i riflettori prima nelle sembianze di Ryan Jensen nella pellicola A Family Man, poi nel con il remake di Lost in Space, dove interpreta il ruolo di Will Robinson per venti episodi ottenendo la nomination al Saturn Award: Best Supporting Actor in Streaming Presentation.

Inoltre, a soli 14 anni, ha già concluso l’ennesimo progetto firmando la sua partecipazione nel film Good Joe Bell, attualmente in post-produzione e la cui uscita è prevista nell’arco dell’anno. Un’esperienza importante per il giovane, che avrà l’opportunità di lavorare insieme a un attore navigato come Mark Wahlberg, produttore della pellicola insieme a Jake Gyllenhaal.

