Come creare un filtro Instagram efficace per le immagini

Instagram resta inamovibilmente il social numero uno per quanto concerne la condivisione di immagini e foto personali. Una volta diventato punto di riferimento nel settore, ha suscitato l’interesse di Mark Zuckerberg – fondatore di Facebook – che ha deciso di acquisirlo e portare dunque dalla sua parte il primo diretto concorrente del social blu.

Più passa il tempo, più Instagram si rinnova e si espande, aggiungendo nuove funzionalità adatte a tutti, soprattutto nelle stories, che sono lo strumento più utilizzato al suo interno. Con l’avvento degli influencer in questi anni, è scattata la lotta alla foto migliore, che deve essere perfetta per posa, luce, scenario e tutto il resto; gli emulatori sono aumentati a dismisura – specialmente tra i più giovani – e dunque anche loro necessitano degli strumenti più adatti per creare lo scatto più bello e innovativo possibile.

Per fare ciò, sono in moltissimi coloro i quali ricorrono all’utilizzo di filtri Instagram per dare un tocco diverso alle proprie immagini.

Qual è il miglior filtro Instagram? La scelta è ampia

Instagram al suo interno propone una serie di filtri – precisamente 23 – grazie ai quali l’utente può sbizzarrirsi arricchendo le proprie foto. Ma quale scegliere fra tutti? Addirittura è stata fatta una ricerca in merito per scoprire i migliori filtri del social: A dominare questa classifica stilata da Canva è Clarendon, usato principalmente in 119 paesi del mondo. Alle sue spalle, invece, troviamo Juno (30 paesi) e al terzo posto Valencia (29 paesi).

Ma, per chi volesse dare un tocco totalmente differente, Instagram propone anche Moon, Willow e Inkwell, i quali trasformano le foto in bianco e nero con comunque differenti tonalità.

Una volta scelto, è possibile continuare a modificarne le varie gradazioni. Cliccando su “Modifica” in basso della schermata, si entra in un editor approfondito nel quale è possibile modificare la luminosità, il contrasto, il calore, la sfumatura e non solo. Insomma, nonostante i tanti difetti legati ad esempio alla fruizione generale dell’app e un’ottimizzazione scarsa, Instagram offre comunque ai suoi seguaci tante differenti possibilità per riuscire a pubblicare una foto che riesca a soddisfare le tutte le necessità.

