Pietro Migliaccio è morto: malattia e causa morte. Chi era il dietologo

Nella notte di giovedì 16 gennaio 2020 è morto Pietro Migliaccio, famoso dietologo, nato nel 1934 a Catanzaro. Un malore lo ha colpito nella serata di ieri, mercoledì 15, e subito sono stati allertati i soccorsi che lo hanno trasferito in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La moglie del dottore, Maria Teresa Strumendo, ha affermato all’Ansa che la causa del decesso è stata la rottura dell’aorta. Migliaccio ha avvertito un forte dolore alle ore 19, quindi si sono recati in clinica e poi d’emergenza al Policlinico Umberto I. La fine, però, non è stata lieta. A dare la notizia del decesso un comunicato sul sito ufficiale, ma anche un post commosso di Barbara Palombelli sulla sua pagina Facebook. “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lascia un vuoto immenso. 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”.

Chi era Pietro Migliaccio, il dietologo scomparso questa notte

Pietro A. Migliaccio nasce a Catanzaro nel 1934. Studia a Roma presso l’Università La Sapienza, dove si laurea in Medicina e Chirurgia. Si specializza quindi in Scienza dell’Alimentazione, Gastroenterologia e Auxologia, iniziando a insegnare in diverse unità e partecipando a numerose conferenze e seminari. Da diversi svolgeva la professione di nutrizionista e dietologo clinico a Roma, in zona Trionfale.

Per più di mezzo secolo ha lavorato per l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) oggi CRA.NUT come ricercatore, continuando poi a collaborarvi per le attività di educazione alimentare. Il 12 marzo 2010 è stato eletto all’unanimità Presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A.), coordinando tutte le attività di ricerca ed educative, ricoprendo poi il ruolo di Presidente Onorario. È stato anche membro del Consiglio Direttivo della FeSIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione) e della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale).

Volto di I Fatti Vostri

Vista la sua esperienza nel campo dell’alimentazione e della nutrizione ha collaborato anche con diverse testate radiotelevisive e giornalistiche ed era anche un volto noto della tv, avendo una rubrica di nutrizione bisettimanale di una decina di minuti all’interno del programma I Fatti Vostri, su Rai Due, collaborazione iniziata il 21 settembre del 2009. Migliaccio è stato anche autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico divulgativo sui temi della nutrizione e dell’alimentazione.

