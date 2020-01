Come si calcola il superbollo auto 2020: andiamo a scoprire quali sono i parametri da prendere a riferimento per il calcolo di questa tassa.

Superbollo auto 2020: calcolo pagamento, cavalli e lista auto più famose

Il Superbollo auto è stato introdotto nel 2011 e dopo 9 anni possiamo dire che tale imposta ha penalizzato il mercato delle auto di lusso, nonché il comparto dei Suv. Il superbollo auto, infatti, è un supplemento rispetto al bollo auto che si traduce in un pagamento di 20 euro in più per ogni kW di potenza superiore a 185 kW. Tuttavia bisogna tenere a mente anche l’anno di fabbricazione della vettura, perché in base a questo fattore si possono avere delle riduzioni (ogni 5 anni).

Come calcolare il Superbollo auto 2020

Per calcolare il Superbollo auto 2020 è necessario fare una semplice operazione matematica e tener conto di alcuni fattori. Innanzitutto bisogna prendere il libretto di circolazione relativo alla nostra vettura e individuare i dati relativi alla potenza (espressa in kW). Dopo aver calcolato l’importo base del bollo auto, bisognerà aggiungere 20 euro in più per ogni kW di potenza superiore a 185 kW. Quindi sarà necessario prendere in considerazione l’anno di fabbricazione dell’auto: se sono passati 5 anni, si avrà diritto a una riduzione al 60%; in caso siano passati 10 anni, allora la riduzione passerà al 30%; infine, dopo 15 anni la riduzione passa al 15%. La “super”-imposta si azzererà del tutto del tutto trascorsi 20 anni.

Più semplicemente, si potrà selezionare la pagina di calcolo dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, inserire i dati richiesti e visualizzare l’importo da pagare.

Superbollo auto 2020: quando si paga

Il Superbollo si paga esattamente nel momento in cui si deve pagare il bollo auto. Il Superbollo è infatti un’addizione erariale all’imposta già dovuta, pertanto se il bollo auto scade, ad esempio, nel mese di agosto, allora bisognerà pagare il bollo (e il supplemento del Superbollo) entro il 30 settembre, quindi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Come si paga

Il Superbollo auto si paga compilando l’apposito modello F24 Superbollo e versando l’imposta dovuta presso i circuiti aderenti a PagoPa (canale di trasmissione obbligatorio a partire dal 2020 per tutti): dalle delegazioni ACI alla banca o alle Poste, passando per i punti Sisal, Lottomatica e ovviamente anche tramite home banking.

Esenzione con rottamazione Euro 4: come averla

Quali sono le auto che devono pagare il Superbollo

Come abbiamo visto sopra, gli automobilisti tenuti a pagare il Superbollo sono i proprietari di vetture di potenza superiore a 185 kW, che corrispondono sommariamente a 252 CV. Non basta quindi considerare la marca di un’automobile per dire che si sarà costretti a pagare il Superbollo, visto che vi sono auto “di lusso” o sportive che non superano la quota richiesta.

Facendo qualche esempio, chi possiede una Lamborghini Urus (478 kW) sarà tenuto a pagare il Superbollo, così come chi possiede alcuni modelli di Maserati (è consigliabile visualizzare le specifiche per ogni modello sui siti ufficiali), o le Aston Martin più potente e lo stesso vale per le Bentley, le Porsche o le Rolls Royce.

Non solo auto di lusso, però: anche le auto sportive o certi Suv possono rientrare nei casi di vetture che devono pagare il superbollo: si parla del SUV Range Rover 5.0, ad esempio, oppure delle Audi Q7 o le BMW X5 e X6. Abbiamo fatto solo alcuni esempi di modelli, ma ovviamente, se siete interessati a un modello di auto sportiva o lussuosa, vi consigliamo di analizzare le specifiche tecniche sui portali di riferimento.

