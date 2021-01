Una parte hardware fondamentale per il corretto funzionamento di pc, telefoni, tablet e non solo è la memoria RAM. Acronimo di…

Come misurare la RAM del computer e quando sostituirla

Una parte hardware fondamentale per il corretto funzionamento di pc, telefoni, tablet e non solo è la memoria RAM. Acronimo di Random Access Memory, si tratta di una memoria che lavora fianco a fianco della CPU permettendo di velocizzare informazioni e dati, mantenendo questi ultimi fino a quando la loro elaborazione non viene conclusa.

È molto importante la sua capacità di spazio, misurata in Byte. Prendendo in considerazione pc e smartphone/tablet, il suo taglio di memoria è bene che non sia inferiore ai 4 GB sia per i primi che per i secondi, ma esistono dispositivi che hanno una RAM anche di 12 o 16 GB. Suoi parametri fondamentali sono appunto la capacità, la frequenza di bus e la tecnologia di costruzione.

Nel caso in cui lo spazio all’interno sia insufficiente, sui pc è possibile dapprima scoprire la sua capacità per comprendere meglio e, nel caso serva, cambiarla. Come fare?

Misurare la memoria RAM e cambiarla se necessario

Per scoprire la capacità di Ram del proprio computer, se dotato di sistema operativo Windows (7, 8.1 o 10) è necessario recarsi sull’icona “Questo PC”, cliccare il tasto destro del mouse (o del pad), e infine spostarsi su “Proprietà”. In alternativa, su Windows 10 andare su “Impostazioni”, “Sistema” e scorrere fino a cliccare su “Informazioni di sistema”.

Sui dispositivi Mac, per controllare la propria memoria RAM è sufficiente recarsi e cliccare sul pulsante Apple posto in alto a sinistra, premere su “Informazioni su questo Mac” e tra le varie voci apparirà la quantità totale, oltre a quella momentaneamente disponibile.

Nel caso di stretta necessità, come cambiare la memoria Ram? In caso di necessità, questa è un’operazione possibile ma non semplice per chi ha poca dimestichezza con operazioni simili. Sugli store online è possibile acquistarne una nuova a seconda delle proprie necessità, mentre per il montaggio è consigliabile rivolgersi ad un tecnico specializzato. È consigliabile farlo, ad esempio, quando ci si accorge che le prestazioni del proprio pc sono poco efficienti quando viene utilizzato.

