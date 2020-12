Ultime novità sul bollo auto 2020: dopo la Lombardia arriva lo sconto anche in Campania per chi effettua la domiciliazione bancaria.

Condividi su

Bollo auto 2020: domiciliazione bancaria Regione Campania, lo sconto

Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma adesso è realtà: in Campania si avrà diritto a uno sconto sul bollo auto se l’automobilista contribuente opterà per la domiciliazione bancaria. Si tratta di un’agevolazione fiscale importante, che segue l’esempio della Lombardia (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo). Rispetto alla Regione del nord, però, dove lo sconto è del 15%, in Campania la riduzione sarà del 10%. Uno sconto che farà comunque felici gli automobilisti tenuti a pagare una delle imposte più odiate.

Bollo auto 2020: sconto in Campania, le modalità

La novità è entrata in vigore il 1° gennaio 2020: per fare richiesta di domiciliazione bancaria si avrà tempo fino al 31 maggio 2020. Lo sconto è stato decretato dalla Giunta Regionale con un’apposita delibera dello scorso 15 gennaio, nella quale sono state stabilite le modalità di attuazione dell’agevolazione. Si attende ora una nuova comunicazione con cui saranno definite sia la procedura tecnica che tutte le altre informazioni utili, compresa la modulistica da compilare per presentare la richiesta.

Si parla spesso di agevolazioni del bollo auto a livello regionale e si auspica sempre che le altre regioni seguano gli esempi di quelle più virtuose in questo senso. La Campania lo ha fatto seguendo l’esempio lombardo: anche qui si era iniziato con uno sconto del 10%, incrementato poi di altri 5 punti percentuali nel 2020. Inoltre, con la domiciliazione bancaria si evita anche il pagamento delle commissioni.

Esenzione con rottamazione Euro 4: come averla

Bollo auto 2020 Campania: le altre agevolazioni

La normativa nazionale prevede l’esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o in condizione di invalidità. A livello regionale, in Campania, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta per il primo triennio per le auto ibride immatricolate per la prima volta.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it