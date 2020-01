Condividi su

Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a febbraio 2020

Andiamo a scoprire le offerte mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone per il mese di febbraio. Quali sono le promozioni più interessanti e i pacchetti in offerta contenenti minuti e Giga per navigare? E qual è la migliore offerta per il rapporto qualità-prezzo? Questa panoramica può essere utile sia per chi sta pensando di tornare alla sua vecchia compagnia, sia per chi sta pensando di sottoscrivere un contratto con un nuovo operatore. Ecco dunque le offerte mobile più interessanti di febbraio 2020.

Offerte mobile Tim febbraio 2020

Continua la gamma di offerte Tim Advance, ideale per la connettività 5G. I prezzi partono da 20 euro e arrivano fino a 50 euro, ma i contenuti dei pacchetti sono importanti. Andiamo a elencarli.

Tim Advance 4.5G : minuti e sms illimitati, 40 Giga di traffico internet, roaming Ue incluso, smartphone con sconti esclusivi a partire da 3 euro al mese. Prezzo: 19,99 euro al mese.

: minuti e sms illimitati, 40 Giga di traffico internet, roaming Ue incluso, smartphone con sconti esclusivi a partire da 3 euro al mese. Prezzo: 19,99 euro al mese. Tim Advance 5G : minuti e sms illimitati, 50 Giga di traffico dati, roaming Ue incluso, smartphone con sconti esclusivi a partire da 3 euro al mese. Costo: 29,99 euro mensili.

: minuti e sms illimitati, 50 Giga di traffico dati, roaming Ue incluso, smartphone con sconti esclusivi a partire da 3 euro al mese. Costo: 29,99 euro mensili. Tim Advance 5G Top: minuti e sms illimitati, 100 Giga di traffico internet, roaming Ue incluso, + 3 GB extra UE e 250 minuti verso l’estero, modelli smartphone 5G con sconti a partire da 0 euro al mese. Costo: 49,99 euro mensili.

Interessante anche l’offerta Tim Next, soprattutto per chi ama avere ogni anno lo smartphone di ultima generazione. Aderendo a questa proposta, infatti, si avrà la possibilità di acquistare a rate uno smartphone e l’anno successivo decidere per la restituzione, la conservazione o la sostituzione con un modello più nuovo. La scelta attuale spazia tra i modelli Apple iPhone, Samsung e Huawei.

Offerte mobile Vodafone febbraio 2020

Passiamo ora ai pacchetti Vodafone previsti per febbraio 2020, partendo da quelli che offrono Giga illimitati e passando per le offerte con Giga limitati. Iniziamo dalla prima gamma.

Infinito : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati, 1000 minuti extra Ue, 1 Giga in roaming extra Ue + 200 minuti. Costo: 26,99 euro.

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati, 1000 minuti extra Ue, 1 Giga in roaming extra Ue + 200 minuti. Costo: 26,99 euro. Infinito Gold Edition : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati, 1000 minuti extra Ue, 2 Giga in roaming extra Ue + 300 minuti. Prezzo: 29,99 euro.

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati, 1000 minuti extra Ue, 2 Giga in roaming extra Ue + 300 minuti. Prezzo: 29,99 euro. Infinito Black Edition: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, Giga illimitati, 1000 minuti extra Ue, 5 Giga in roaming extra Ue + 500 minuti. Costo: 39,99 euro.

Di seguito le promo Vodafone con Giga limitati.

Simple Digital : 1000 minuti e 1000 sms, 20 Giga di traffico internet sulla Giga Network 5G. Offerta attivabile solo online. Prezzo: 14,99 euro al mese.

: 1000 minuti e 1000 sms, 20 Giga di traffico internet sulla Giga Network 5G. Offerta attivabile solo online. Prezzo: 14,99 euro al mese. RED Unlimited Smart : minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, 40 Giga di traffico internet. Prezzo: 18,99 euro mensili.

: minuti (anche verso Ue) e sms illimitati, 40 Giga di traffico internet. Prezzo: 18,99 euro mensili. RED Unlimited Ultra: minuti (anche verso UE) e sms illimitati, +1000 minuti Extra Ue, 1 Giga in roaming + 200 minuti, 30 Giga di traffico internet. Prezzo: 24,99 euro al mese.

Offerte mobile Wind febbraio 2020

Concludiamo questa panoramica sulle offerte mobile del mese di febbraio con le proposte Wind. Andiamo a elencare i pacchetti disponibili:

All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition : minuti e sms illimitati, 100 Giga di traffico internet, attivazione online gratuita. Costo: 11,99 euro mensili.

: minuti e sms illimitati, 100 Giga di traffico internet, attivazione online gratuita. Costo: 11,99 euro mensili. All Inclusive Junior Limited Edition : minuti illimitati verso Wind, 100 minuti verso gli altri operatori, 100 sms, 50 Giga di traffico dati. Offerta disponibile in negozio. Costo: 6,99 euro mensili.

: minuti illimitati verso Wind, 100 minuti verso gli altri operatori, 100 sms, 50 Giga di traffico dati. Offerta disponibile in negozio. Costo: 6,99 euro mensili. Wind Smart Pack: minuti illimitati, 30 Giga di traffico internet e smartphone incluso (tra diversi dispositivi, l’importo dell’anticipo varia in base al modello). Prezzo: 11,99 euro al mese.

