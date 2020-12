Avevamo già parlato in precedenza di come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche…

Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle

Avevamo già parlato in precedenza di come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app.

Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole

D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili.

E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte anche inutile -, per cui abbiamo l’opportunità, come detto, di silenziare o bloccare le notifiche su Whatsapp.

Se silenziare i gruppi è diventato ormai un must, da qualche tempo è possibile silenziare anche le chat private. Come? Esattamente come si fa appunto per i gruppi: basta semplicemente scegliere la conversazione da silenziare, tenere premuto il suo banner nella home dell’app, cliccare sull’icona del muto posta in alto e scegliere per quanto tempo disattivare le notifiche (8 ore, una settimana o un anno) e se mostrarle o meno. Per riattivarle è necessario fare lo stesso procedimento. Dall’interno della chat bisogna invece cliccare sui tre puntini verticali posti in alto a destra e dirigersi su “Disattiva notifiche”.

Se invece desiderate risparmiare altro tempo e disattivare le notifiche dell’intera applicazione, occorre invece recarsi nelle impostazioni del dispositivo, selezionare, cercare le impostazioni delle notifiche, spostarsi sulla voce “Whatsapp” e disattivarle del tutto.

