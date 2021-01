Laura Dern ha vinto l’Oscar 2020 per la migliore attrice non protagonista nel film Storia di un matrimonio. Ecco chi è l’attrice.

Laura Dern: carriera, biografia e chi è l’attrice vincitrice dell’Oscar

Per gli amanti del cinema quello di Laura Dern non è un volto nuovo: musa di David Lynch, l’abbiamo vista in diverse pellicole del regista americano negli anni Novanta. La Dern è però un’attrice a tutto tondo e una grande interprete: figlia d’arte (la madre è Dian Ladd, il padre Bruce Dern), la Dern ha vinto l’Oscar per migliore attrice non protagonista, ottenuto nel giorno del suo compleanno, premio che ha dedicato ai suoi genitori, che ha definito “supereroi”.

Chi è Laura Dern: profilo biografico e carriera

La statuetta vinta da Laura Dern arriva alla sua terza nomination agli Oscar, visto che il suo nome era già comparso nella lista di attrici nel 1991 per Rosa scompiglio e i suoi amanti e nel 2014 per Wild. Ma la Dern è famosa per essere stata l’attrice protagonista in diversi film di David Lynch, tra cui Velluto Blu e Cuore Selvaggio, senza dimenticare il Jurassic Park di Steven Spielberg e la serie tv Enlightened.

Laura Elizabeth Dern, questo il suo nome completo, è una figlia d’arte come abbiamo detto. Oltre a Diane Ladd e Bruce Dern, che sono i suoi genitori, Laura è anche nipote di Mary Lanier, attrice teatrale e madre di Diane Ladd. Lavora a teatro, ma David Lynch, regista che sta raggiungendo l’apice della sua carriera, la vuole per Velluto Blu nel 1986, poi quattro anni dopo per Cuore selvaggio, ma non finisce qui perché nel 2006 sarà la volta del controverso Inland Empire. Celebre la sua interpretazione anche in Jurassic Park (1993) e Un mondo perfetto, dello stesso anno. Tra le migliori performance che si ricorda negli ultimi anni spicca I giochi dei grandi, del 2004, mentre tra le serie televisive di cui è stata protagonista si ricordano Enlightened, Big Little Lies e I segreti di Twin Peaks, in cui interpreta uno dei personaggi principali della prima stagione (di cui però si sentiva solo la voce).

In quanto alla vita privata, Laura Dern ha avuto relazioni con un altro attore-feticcio di Lynch, Kyle MacLachlan, Renny Harlin, Jeff Goldblum, Billy Bob Thornton, mentre dal 2005 al 2013 è stata sposata con Ben Harper. Attualmente ha una relazione con il rapper Common, resa pubblica nel 2016.

