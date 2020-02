Condividi su

Serie A, Torino-Parma: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio Olimpico di Torino, alle 15:00 di domenica 23 febbraio, si affronteranno Torino e Parma. Il match sarà valido per la 25esima giornata di Serie A.

Il Torino, che attualmente occupa la quattordicesima piazza in classifica a 27 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Milan per 1-0. Per i granata nelle ultime cinque giornate sono arrivate altrettante sconfitte.

Il Parma è in ottava posizione in classifica con 35 punti ed è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Sassuolo per 0-1. I ducali arrivano a questa sfida reduci da due vittorie, due pareggi e un ko nelle ultime settimane.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due squadre, il Parma ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

Il Torino arriva all’appuntamento con la terza peggior difesa (43 reti subite), mentre il Parma ha la quinta miglior retroguardia (30 gol al passivo).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Torino-Parma

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco, De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Ansaldi, Berenguer, Belotti Allenatore: Moreno Longo

PARMA (4-3-3): Colombi, Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Kurtic, Siligardi, Cornelius, Gervinho Allenatore: Roberto D’Aversa

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Rosario Abisso, coadiuvato dai guardalinee Giorgio Peretti e Enrico Caliari. Al VAR saranno operativi Paolo Valeri e l’assistente Giorgio Schenone.

Le quote di Torino-Parma

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.17, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 3.42. Il pareggio, infine, è a 3.38.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Torino-Parma potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now TV.

