Condividi su

Omicidio Belmonte Mezzagno: chi era Agostino Migliore e dinamica agguato

Intorno alle 5 del mattino di venerdì 28 febbraio è stato ucciso Agostino Migliore, 45 anni, fratello di Giovanni Salvatore, boss arrestato nell’operazione “Cupola 2.0” con la quale è stata fermata la riorganizzazione della commissione provinciale di Cosa nostra.

La dinamica dell’agguato

Migliore, che gestiva un supermercato in paese, è stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno della sua auto in via Palmiro Togliatti, nel grosso comune che fa parte della città metropolitana di Palermo. Non ha avuto scampo. Il fratello è ritenuto uomo di fiducia del boss Filippo Bisconti, che fino a dicembre 2018 ha retto il mandamento, poi Bisconti ha scelto di collaborare con la giustizia. Undici i bossoli calibro 7,65 trovati sul luogo del delitto Migliore. I killer sono entrati in azione non appena l’uomo è entrato sulla sua Audi A4. La vittima stava andando ad aprire il Conad, uno dei supermercati di Belmonte Mezzagno gestiti dalla famiglia. Una vera e propria esecuzione.

Omicidio Serena Mollicone: rinvio a giudizio per gli imputati

Non solo Migliore. Ecco le altre vittime a Belmonte Mezzagno

Il paese è già stato macchiato in passato da numerosi omicidi. Si tratta del quarto episodio di sangue nel giro di un anno: il 10 gennaio 2019, è stato ucciso Vincenzo Greco, genero del boss Casella; poi l’8 maggio, i killer freddarono il commercialista Antonio Di Liberto, fratello dell’ex sindaco e cugino del pentito Bisconti. L’ultimo agguato in ordine di tempo, prima dell’omicidio di Migliore, risale al 2 dicembre scorso, quando due killer spararono in mezzo alla folla, nel corso principale del paese, per tentare di uccidere l’imprenditore edile Giuseppe Benigno. Nell’ambito delle indagini sulla faida i carabinieri avevano arrestato un mese fa quattro persone, tra le quali Salvatore Tumminia ritenuto il nuovo capomafia di Belmonte Mezzagno.

L’arresto Bisconti possibile causa degli omicidi mafiosi a Belmonte Mezzagno

Come affermato dal Comandante del Reparto operativo dei Carabinieri di Palermo il giorno degli arresti, fu proprio la collaborazione di Filippo Bisconti che generò un cambio nella gestione delle risoluzioni delle controversie interne alla famiglia mafiosa di Belmonte. Con la presenza di Bisconti, infatti, a Belmonte non si registravano fatti di sangue. Tutte le controversie venivano risolte dalla diplomazia criminale. Con l’arresto e la collaborazione di Filippo Bisconti c’è stato un cambio tanto che Belmonte Mezzagno è stata teatro di tre gravi fatti di sangue. Gli omicidi e i tentati omicidi sarebbero quindi tutti collegati da una matrice mafiosa. E possibile ricondurre i delitti a una gestione dell’articolazione mafiosa più violenta rispetto alla reggenza di Bisconti.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]