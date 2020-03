Condividi su

Omicidio Napoli: carabiniere indagato, ecco la dinamica dei fatti

Un ragazzo di 15 anni, Ugo R., è morto la notte del 1 marzo a Napoli dopo aver tentato di mettere a segno una rapina ai danni di un carabiniere in abiti civili. I familiari della vittima hanno devastato in segno di protesta il pronto soccorso del Pellegrini dove il ragazzo è deceduto. Inoltre quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro la caserma Pastrengo in via Morgantini. ​La Procura di Napoli ha iscritto il militare nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio volontario.

La dinamica dell’omicidio di Napoli

Il fatto è successo in via Generale Orsini, vicino al Lungomare. Il 23enne era fuori servizio in borghese a bordo della sua auto in compagnia della fidanzata, quando improvvisamente si sono avvicinati alla sua vettura due ragazzi a bordo di uno scooter, il 15enne Ugo e il suo complice 17enne. Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, il militare aveva appena parcheggiato, ma si è ritrovato bloccato in quanto il 15enne lo ha minacciato puntandogli una pistola alla tempia con l’obiettivo di ottenere il suo orologio. A quel punto, secondo quanto affermato dal Comando Provinciale, l’uomo si sarebbe qualificato affermando di essere un carabiniere, ma il giovane avrebbe comunque tentato di sottrargli l’orologio. Di conseguenza, il militare avrebbe sparato tre colpi con la pistola d’ordinanza, ferendo mortalmente il ragazzo, il quale è deceduto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate.

I parenti della vittima devastano il pronto soccorso

Il ragazzo è arrivato alle 5.30 al pronto soccorso dell’ospedale, accompagnato da alcuni amici; le sue condizioni erano già critiche. Nel corso dell’intervento chirurgico è morto. I parenti del ragazzo, in preda alla rabbia hanno devastato il pronto soccorso, distruggendo diversi attrezzi. Alle 7 i sanitari hanno constatato danni ad arredi e attrezzature nonché l’assenza delle condizioni igienico-sanitarie tali da permettere lo svolgimento delle attività assistenziali di emergenza in sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori. Così alle 7,30 è stata dichiarata la sospensione del servizio di pronto soccorso, con il trasferimento di 8 pazienti presenti nei reparti dello stesso presidio ospedaliero o, con ausilio del 118, in altri ospedali cittadini.

Omicidio Napoli. Raid contro la caserma dei carabinieri

A seguito della morte del 16enne inoltre il Comando provinciale dei carabinieri è stato oggetto di un raid: quattro colpi di pistola sono stati esplosi ad altezza d’uomo contro la caserma di via Morgantini, vicino al passo carraio, da due persone a bordo di uno scooter. È successo mentre all’interno dell’edificio si trovava il 17enne coinvolto nella rapina. Lo si apprende da fonti investigative secondo cui all’origine del raid vi sarebbe o una minaccia contro i militari o un avvertimento diretto ai familiari del 17enne, ritenuto responsabile di aver consentito che fosse il più giovane a compiere il tentativo di rapina. Diverse donne si trovavano infatti davanti all’ingresso pedonale del Comando.

A seguito dell’episodio il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha disposto “l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza ad obiettivi sensibili”. Inoltre ha contattato il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro e la direttrice del pronto soccorso per esprimere solidarietà, assicurando la “piena collaborazione delle forze dell’ordine per l’espletamento di adeguati servizi di vigilanza, che sono stati immediatamente disposti”.

Omicidio Belmonte Mezzagno: chi era Agostino Migliore e dinamica agguato

Il padre del ragazzo: “Vogliamo solo giustizia”

Secondo i parenti Ugo sarebbe stato prima colpito da un proiettile al braccio e poi al torace ed al capo. Il padre del 15enne ucciso ha dichiarato all’Ansa “Noi vogliamo solo giustizia. Ho visto mio figlio quando all’ospedale mi hanno detto che era morto. A mio figlio hanno sparato un proiettile al petto, centrale, e il secondo dietro la testa. Io ho visto quello al petto. Mio figlio me l’hanno ucciso. Qualsiasi cosa abbia fatto mio figlio, non lo so vi ripeto, ma da dove viene il diritto di uccidere una persona?”. Alle sue parole si aggiungono quelle della nonna Patrizia e delle due zie, Luciana e Raffaella: “Non doveva ucciderlo, era già ferito, l’avrebbero arrestato. Adesso vogliamo giustizia”, hanno dichiarato all’Ansa. La famiglia chiede che la Procura acquisisca le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per la ricostruzione dei fatti. Il padre fa sapere, tramite il legale Antonio Mormile, che il ragazzo sarebbe stato colpito da due proiettili: uno al torace ed uno alla nuca e parla di “omicidio“.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]