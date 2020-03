Condividi su

Vittorio Cecchi Gori arrestato. De Sica: “un povero vecchio malato”

Lo scorso giovedì, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, hanno notificato a Vittorio Cecchi Gori l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma. Dovrà scontare una pena pari a 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione a causa del crac da 24 milioni di euro della casa di produzione cinematografica Safin. Cecchi Gori, in condizioni di salute precarie dopo l’ischemia cerebrale che lo colpì due anni fa, ha avuto un malore dopo aver ricevuto la notizia ed è stato ricoverato al policlinico Gemelli. Secondo quanto si è appreso, è ora piantonato dalla polizia penitenziaria e, al termine della degenza, è previsto il suo trasferimento nel carcere romano di Rebibbia. Christian De Sica ha fermamente criticato l’arresto di Cecchi Gori e con lui altri vip.

De Sica: “Cecchi Gori in carcere una follia. Non capisco come ragiona la giustizia italiana”

Tra i primi a prendere posizione contro la detenzione dell’ex senatore, l’attore Christian De Sica. A suo dire, la “giustizia italiana ha parametri incomprensibili”, e per esprimere questa convinzione ha fatto un paragone con il caso di Marco Vannini. Al principale imputato, Antonio Ciontoli, padre della fidanzata Martina, i giudici hanno ridotto in secondo grado la condanna portando la reclusione da 14 a 5 anni. Comunque, ora la Cassazione ha stabilito che il processo è tutto da rifare. Di fatto per De Sica è inconcepibile che a Ciontoli abbiano dato cinque anni per omicidio, mentre al produttore otto per bancarotta. “Cecchi Gori è stato fregato da tutti nella vita. Non capisco come ragiona la nostra giustizia”, ha sostenuto De Sica che considera una follia “portare in carcere un povero vecchio malato”. L’attore aggiunge che sarebbe felicissimo se dessero i domiciliari a Cecchi Gori, non per un fatto di età, ma di salute in quanto “nelle sue condizioni, andare in carcere potrebbe fargli solo male”.

