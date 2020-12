Condividi su

Quanto guadagna Valeria Marini: stipendio e patrimonio

Una delle soubrette per eccellenza della televisione italiana ma anche attrice e imprenditrice, Valeria Marini è ancora sotto la luce dei riflettori grazie al famoso reality Grande Fratello Vip. A quanto ammonta il suo cachet e, in generale, quali sono i suoi guadagni e il suo patrimonio?

Valeria Marini: la Marylin Monroe italiana

Valeria Marini è nata a Roma il 14 maggio 1967 ma dopo la separazione dei genitori ha vissuto a Cagliari, la città della madre. È tornata nella capitale alla fine della scuola superiore e lì ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo, inizialmente, come modella. Notata da Pier Francesco Pingitore diventa la primadonna del Bagaglino a inizio anni ’90, raccogliendo il testimone di un’altra istituzione del piccolo schermo come Pamela Prati. Poco dopo destò scalpore la sua interpretazione nel film di Bigas Luna “Bambola”. Nel 1997 ha anche condotto, insieme a Mike Bongiorno e Piero Chiambretti, il Festival di Sanremo nella fortunatissima 47esima edizione (media del 58% di share, intorno ai 14 milioni di spettatori a serata). Negli anni 2000 continua ad alternarsi tra cinema e, soprattutto, televisione: le ultime esperienze professionali la vedono come partecipante di spicco in diversi reality di successo come Temptation Island e Grande Fratello Vip.

Quanto guadagna al GF Vip?

Secondo le indiscrezioni, Valeria Marini ha cachet abbastanza alto. Nell’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 20mila euro a settimana a cui si aggiungerebbe un bonus di circa 8mila euro a puntata in caso di eliminazione e conseguente presenza in studio. A ingrossare il patrimonio della showgirl ci pensano anche i guadagni derivanti dalla sua linea di intimo e dalla sua collezione di moda ma anche e, soprattutto, quelli provenienti dai contratti come testimonial per numerosi brand. Insomma, tutto lascia pensare che la Marini sia uno dei personaggi dello spettacolo più pagati del Paese.

