Premier League, Manchester City-Arsenal: probabili formazioni, quote e pronostico

Mercoledì 11 marzo si fronteggeranno Manchester City ed Arsenal nel match di recupero della 28esima giornata di Premier League, rinviato per permettere lo svolgimento della finale di Carabao Cup, vinta dalla squadra di Guardiola per 2 a 1 sull’Aston Villa.

Il Manchester City è uscito a mani vuote dalla stracittadina con lo United persa per 2 a 0. Un risultato per certi versi atteso data la zona di limbo in cui si ritrova la formazione di Manchester, seconda con un vantaggio molto ampio sulla quinta in classifica, che quasi certamente permetterà la teorica qualificazione alla prossima Champions. Teorica perché bisognerà prima capire come si evolverà la situazione riguardante la sentenza di esclusione di 2 anni dalle coppe europee inflitta dall’Uefa per violazione del fair play finanziario. La società inglese ha già presentato ricorso al Tas di Losanna, chiedendone la revoca. All’Etihad Stadium arriva l’Arsenal di Arteta, un avversario sicuramente inferiore tecnicamente. Qualora il city entrasse in campo con le giuste motivazioni potrebbe portare a casa 3 punti assolutamente alla portata, nel caso invece in cui gli Sky Blues fossero già proiettati mentalmente alla imminente sfida di Champions contro il Real Madrid sarebbe dietro l’angolo un ulteriore rallentamento, che permetterebbe al Leicester, ieri vittorioso sull’Aston Villa, di consolidare l’avvicinamento ai Citizens.

I Gunners avranno sicuramente maggior interesse e motivazione nel portare a casa un risultato positivo, che se raggiunto sarebbe il nono di fila in campionato. Ultimi 3 risultati di questa striscia di 8 partite senza sconfitte sono le 3 vittorie su Newcastle, Everton e West Ham. I ragazzi di Arteta sembrano aver intrapreso la giusta strada per riportare il club nelle posizioni che valgono la qualificazione alla competizione europea meno nobile, che più si addicono al blasone della società rispetto al nono posto attuale. Qualificazione all’Europa League, da cui l’Arsenal recentemente è stato estromesso dall’Olympiakos, che diventa obiettivo imprescindibile da centrare per salvare una stagione oltremodo deludente, senza dimenticare l’Fa Cup dove la squadra londinese può giocarsi la sue chance per la vittoria finale, essendo già ai quarti. Per dare continuità ulteriore al periodo positivo e avvicinare la zona Europa bisognerà ottenere punti contro la “bestia nera” Manchester City, contro cui sono state messe in serie 6 sconfitte consecutive negli ultimi 2 anni.

Probabili formazioni di Manchester City-Arsenal

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka; Ceballos, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Nketiah.

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers il segno 1 si trova a quota 1.35, l’X a 5.50 ed il 2 a 8.40. Il Goal è a 1.70 e viene ritenuto più probabile del No Goal a 2.00. Ancora più sbilanciate le giocate Under ed Over 2.5, rispettivamente 2.73 e 1.40.

Interessante la quota predisposta per la giocata Multigol 1-2 ospite ad 1.72. Probabile l’Arsenal segni almeno un gol, fortemente improbabile pensare a più di 2 gol in casa del Manchester City.

