Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare

Diversi automobilisti hanno il bollo auto 2020 in scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente: come è possibile pagare il bollo auto 2020 con gli uffici Aci chiusi? Andiamo a rispondere.

Bollo auto 2020: uffici Aci chiusi, ecco fino a quando

L’Automobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più stringenti, si è deciso di prorogare la chiusura fino a venerdì 3 aprile. Al momento non è ancora dato sapere se ci saranno ulteriori proroghe.

Il comunicato dell’Automobile Club d’Italia

Nel comunicato del 12 marzo 2020 si legge infatti quanto segue: “In applicazione delle nuove norme per il contenimento del Coronavirus, saranno chiusi al pubblico in tutta Italia fino al 3 aprile gli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico, quelli adibiti alla gestione delle tasse automobilistiche e i relativi uffici per le relazioni con il pubblico”.

Pagamento bollo auto 2020 marzo: come fare

In ogni caso resteranno operativi tutti i servizi online e anche i termini di pagamento dell’imposta non subiscono alcuna sospensione. Gli automobilisti potranno infatti pagare la tassa utilizzando le diverse modalità a disposizione: online (sul sito dell’Aci) o presso una tabaccheria, o ancora in un ufficio postale.

Per pagare il bollo auto sul sito dell’Aci sarà sufficiente accedere al portale dell’Automobile Club d’Italia e selezionare la voce Bollo auto e quindi “Paga il bollo auto”. A questo punto si verrà reindirizzati a un’altra pagina dove sarà possibile accedere con le proprie credenziali oppure, se non lo avremo ancora fatto, registrarsi. Infine, seguire la procedura indicata ed effettuare il pagamento.

