Per quello che si sa, in base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi, Rocco Casalino percepisce uno stipendio superiore a quello di Conte

Quanto guadagna Rocco Casalino: stipendio e reddito del portavoce

Rocco Casalino è il portavoce e il capo ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, il responsabile della comunicazione è stato un personaggio televisivo: gran parte della sua fama proveniva dalla partecipazione a reality show e talk televisivi.

Rocco Casalino: la biografia

Rocco Casalino è nato il primo luglio 1972 nella cittadina tedesca di Frankental da una famiglia di origine pugliese e, più precisamente, originaria della Provincia di Brindisi. Resta in Germania per 16 anni, vivendo un’infanzia complicata a causa delle violenze del padre nei confronti della madre. Successivamente torna in Italia dove si diploma tecnico commerciale per poi conseguire una laurea in Ingegneria. Nel 2000, partecipa alla prima edizione del Grande Fratello: infine, si classificherà quarto, dopo essere stato eliminato nel corso della penultima puntata. Finita l’esperienza all’interno della “casa”, comincia quella da opinionista in numerosi salotti televisivi, soprattutto, a riguardo di temi relativi all’omosessualità e alla bi-sessualità.

Nel 2007, Rocco Casalino diventa giornalista professionista e diventa inviato speciale di diversi programmi e poi anche conduttore. Nel 2011, invece, passa alla politica tra le fila del Movimento 5 Stelle: nel 2013 assume il ruolo di vice del responsabile della comunicazione del gruppo pentastellato al Senato Claudio Messora. In seguito prenderà il ruolo di responsabile della comunicazione dei 5 stelle al Parlamento Europeo sostituendo lo stesso Messora. Nel 2014 è portavoce del gruppo M5S a Palazzo Madama e coordinatore della comunicazione a livello nazionale del Movimento. Infine, nel 2018, viene nominato portavoce del Presidente del Consiglio Conte.

Quanto guadagna?

Per quello che è dato sapere, in base ai compensi dei collaboratori resi noti da Palazzo Chigi, Rocco Casalino percepisce 169.556,86 euro all’anno. Per precisione, il portavoce del Presidente del Consiglio ha uno stipendio base di 91.696,86 euro a cui bisogna aggiungere 59.500 euro di emolumenti accessori e 18.360 euro di indennità. A conti fatti, quindi, Casalino prende più non solo di un semplice parlamentare, deputato o senatore che sia, ma anche dello stesso Conte.

