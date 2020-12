Pensioni ultime notizie: come per aprile, anche per il mese di maggio è previsto il pagamento anticipato delle pensioni. Ecco le date.

Pensioni ultime notizie: pagamento in anticipo a maggio. Le date

Pensioni ultime notizie: come già accaduto nel mese di aprile, anche per la mensilità di maggio il pagamento dell’assegno pensionistico sarà anticipato. La ripartizione avverrà per alcune date corrispondenti agli ultimi giorni di aprile, quindi antecedenti a venerdì 1° maggio, che peraltro è una festività e cade per l’appunto a ridosso del weekend. Si ricorda tuttavia che il modo migliore per andare a ritirare i propri soldi è quello di recarsi presso un ATM, per chi ne ha la possibilità.

Pensioni ultime notizie: consegna a domicilio assegni dai Carabinieri

In più, per i pensionati over 75 è attivo un servizio di consegna a domicilio grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Pagamento anticipato a maggio: l’ordinanza della Protezione Civile

Il pagamento anticipato dell’assegno pensionistico è previsto dall’Ordinanza n. 652 del 19 marzo 2020 della Protezione Civile, il cui testo è stato pubblico nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020. Qui si stabilisce che il calendario dei pagamenti delle pensioni è anticipato all’ultima settimana del mese antecedente a quello relativo al pagamento. Pertanto, il pagamento delle pensioni relativo all’assegno di maggio sarà previsto da lunedì 27 a giovedì 30 aprile 2020.

Pensioni ultime notizie: suddivisione per cognome gli ultimi giorni di aprile

Durante questi giorni le somme saranno erogate su conti e libretti postali, mentre chi deve recarsi necessariamente presso un ufficio postale potrà farlo rispettando l’ordine prioritario suddiviso per la lettera iniziale del cognome, un ordine che per l’appunto va da lunedì 27 a giovedì 30 aprile. Suddetta ripartizione per cognome sarà comunicata e ufficializzata nei prossimi giorni.

