Serie tv post-apocalittiche: cosa sono e quali vedere

Nell’era della televisione moderna (così come in ambito cinematografico) si sta dando ampio spazio a un tema ben preciso della fantascienza: stiamo parlando del genere post-apocalittico. Ciò, più che testimoniare una tendenza umana alla catastrofe, è, piuttosto, indice di una peculiare domanda calzante nella nostra mente: il “cosa accadrebbe se”. L’action, infatti, non sempre rappresenta il punto focale di un’ambientazione post-apocalittica, riducendo tale genere a un mero e banale ludus. Quello che realmente ne caratterizza l’essenza è l’approfondire la dinamica esistenziale e sociale in un contesto comunemente definito come “Distopia“, quale conseguenza imprescindibile di un mondo dopo l’Apocalisse.

L’immaginazione, quindi, risulta da sempre un’arma potente, capace di creare ambientazioni che ci consentono di scoprire l’evolversi dell’essere umano all’interno di un contesto nuovo, estremo e imprevedibile, ma sicuramente generatore di modelli comportamentali, politici e sociali che si adattano al panorama di volta in volta affrontato.

Guerre nucleari, invasioni aliene, pandemie, catastrofi naturali, sono i principali argomenti che fanno da sfondo alle storie delle serie tv post-apocalittiche; ne è un esempio “The Walking Dead”, uno degli show più seguiti e amati degli ultimi anni, in cui ogni essere umano si trasforma in zombie alla sua dipartita; un mondo in pieno stile survivor dove vige una sola regola fondamentale: “non fidarsi di nessuno”. Ed è proprio quest’ultimo concetto a essere il vero perno della storia, in quanto, aldilà degli zombie, sono i rapporti umani a subire notevoli effetti costringendo ogni personaggio a vivere sul filo del pericolo e cacciare il lato peggiore di sé per riuscire a vedere l’alba di un nuovo giorno.

Non è tuttavia possibile discutere del genere post-apocalittico senza spendere due parole a proposito della celebre pellicola “Bladerunner” diretta da Ridley Scott. Il film rappresenta la pietra miliare del genere che arriva a sfociare direttamente nel cyberpunk: in una Terra morente devastata da inquinamento e sovraffollamento, seguiamo le vicende di Rick Deckard, un cacciatore di taglie incaricato di “ritirare” un gruppo di androidi appartenenti al modello Nexus 6, comunemente identificati con l’appellativo di “Replicanti”. Saranno proprio questi cyborg a lanciare, ironia della sorte, il tema dell’esistenzialismo, inducendo Deckard a domandarsi sulla vera natura di un essere umano.

Un genere, il post-apocalittico, decisamente ricco, capace di spaziare abilmente tra filosofia e psicologia, individuo e comunità, scelta morale e sopravvivenza e che, soprattutto, fa continuamente appello a quegli interrogativi umani sempre attuali e sempreverdi.

Serie tv Post-apocalittiche: quali vedere

Di seguito una lista delle maggiori serie tv post-apocalittiche, raggruppate in ordine alfabetico:

The 100

12 Monkeys

2030 CE

3%

Afterworld

Battlestar Galactica

Black Summer

Capitan Power

Cleopatra 2525

Colony

Dark Angel

Daybreak

Defiance

Extinct

Falling Skyes

Fear The Walking Dead

La Fuga di Logan

Il Giorno dei Trifidi

Good Omens

Helix

Jeremiah

Jericho

The Last Man On Earth

The Last Ship

The Last Train

The Leftovers

Love, Death and Robots

La Nebbia

L’Ombra dello Scorpione (The Stand)

Ora Zero e Dintorni

Il Pianeta delle Scimmie

Revolution

I Sopravvissuti

Survivors (remake de I Sopravvissuti)

The Rain

See

The Strain

Swamp Thing

Terminator: The Sarah Connor Chronicles

Terra Nova

Virus Attack

The Walking Dead

Wayward Pines

Z-Nation

