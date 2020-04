Condividi su

Post-Apocalittico: introduzione al genere. Cos’è e scenari più comuni

Il genere fantascientifico sta avendo un nuovo rinascimento sia nell’ambito degli audiovisivi che in quello letterario. Un tema che ha da sempre affascinato, sia per la sua complessità immaginativa sia per i dilemmi, umani, etici o tecnologici, a cui andiamo incontro.

Un sottogenere di “nicchia”, ma che ha comunque un enorme valore all’interno del panorama fantascientifico, è, senza dubbio, il Post-Apocalittico. Cosa caratterizza un genere che parla di catastrofi, siano esse naturali, siano esse per mano dell’uomo, al punto da colpire l’interesse di innumerevoli appassionati? Non è certo lo scenario di distruzione in sé a rappresentare la vera peculiarità dell’ambientazione per chi mastica con gusto questo tipo di fiction. Ciò che realmente coglie l’attenzione e il desiderio di scoperta è, bensì, la risposta umana, la reazione a un evento talmente incisivo da stravolgere completamente il mondo per come lo conosciamo. La domanda sul post-apocalittico, dunque, coincide con la domanda sull’uomo e ne esplora i suoi più intimi risvolti.

Temi come esistenzialismo, senso della vita, scelte morali, decisioni estreme che valgono la sopravvivenza o la morte, trovano terreno fertile per essere valutati in una prospettiva totalmente differente. A loro volta, il ruolo dello stato, della civiltà, della cultura e dell’economia subiscono una ristrutturazione completa a seconda del contesto che si para davanti l’essere umano.

Post-apocalittico: l’alba di un nuovo mondo

Erroneamente a quanto si possa pensare, il termine Apocalisse non indica il concetto di “Fine del Mondo”. Si tratta, bensì, di un nome composto da due parole greche: apo (separazione, allontanamento) e kalypsis (velato, nascosto). La traduzione letteraria potrebbe essere intesa come “togliere il velo” che, filosoficamente, si distingue dal concetto biblico di “rivelazione” per entrare nel panorama hedeiggeriano di “disvelamento”. Porre un breve accento tra i due concetti è necessario per distinguere una sfumatura religiosa (o anche umana) da quella che richiama la filosofia dell’essere. Se, nel primo caso, si rimanda a un atto dell’umano che scopre o del divino che sancisce l’avvento del giorno del giudizio, nel secondo caso è la verità stessa che si dischiude manifestando una nuova realtà a cui l’uomo deve necessariamente fare appello per ricostruire quei valori di un’epoca precedente che, usando le parole di Nietzsche, sono oramai “morti” e non più validi nel nuovo mondo.

Il senso della verità, il senso dell’essere e dell’esistere come individuo o come società, dunque, vengono drasticamente rimodellati per lasciare spazio a un diverso modo di concepire, intendere e affrontare la vita all’alba della post-apocalisse.

L’Apocalisse, in conclusione, non rappresenta la catastrofe in sé, quanto piuttosto la conseguenza di essa: olocausto nucleare, pandemia, invasione zombie, glaciazioni, esaurimento delle materie prime sono scenari estremi che costituiscono il “punto di non ritorno”, il confine tra il vecchio e il nuovo che l’uomo è chiamato a varcare per sopravvivere ed esserne testimone.

Serie tv post-apocalittiche: cosa sono e quali vedere

Scenari più comuni

Scopriamo insieme quali sono gli scenari più comuni di un mondo post-apocalittico e quali opere hanno ispirato:

Olocausto nucleare: uno degli scenari più classici del genere è senza ombra di dubbio la conseguenza di una guerra nucleare. L’uomo raggiunge un livello di tecnologia talmente avanzato da perdere il controllo e causare l’inevitabile. In quest’ambientazione, la popolazione è stata decimata dall’atomica e i sopravvissuti rischiano quotidianamente la vita in una Terra inospitale, deserta e radioattiva. Le risorse scarseggiano e l’uomo, tra le macerie del vecchio mondo, regredisce a una cultura primitiva e survivalista. Un ritorno all’anarchia e alla legge del più forte: è il caso della celebre saga di Mad Max ed è quello che accade nella serie di Fallout, titolo videoludico della Bethesda Softworks. A differenza dei primi uomini, tuttavia, gli abitanti di un post-nucleare combattono con vere e proprie armi ultramoderne piuttosto che con arco e freccia. Il tema dell’olocausto nucleare è anche affrontato lateralmente nella saga di Terminator ove però l’obbiettivo è evitare la guerra cambiando il passato.

La catastrofe naturale: inondazioni, glaciazioni, eruzioni vulcaniche, collisioni con asteroidi, terremoti e inquinamento sono gli elementi più familiari che caratterizzano questo sottogenere. La responsabilità dell’uomo è più o meno alta a seconda della situazione, ma al centro c’è il tema delle questioni ambientali. Blade Runner rientra a pieno titolo in questa categoria con il suo universo cupo e distopico in cui una nebbia prodotta dall’inquinamento oscura perennemente il sole; flora e fauna sono ridotti ai minimi termini e gli abitanti della Terra, soprattutto coloro che non possono permettersi il trasferimento nelle colonie extramondo, sono condannati. Sempre in questa categoria troviamo il colossal Waterworld, che racconta la storia di un mutante alla ricerca di un lembo di terra in un mondo in cui le vecchie civiltà sono sommerse dalle acque a causa dello scioglimento dei ghiacci.

Pandemia: un altro scenario piuttosto comune nel post-apocalittico. Qui un agente infettivo causa lo sterminio di gran parte della popolazione o trasforma l’essere umano in qualcosa di abominevole: ne sono un esempio titoli come Virus Letale, classico degli anni ’90 in cui recita Dustin Hoffman nei panni del protagonista con l’obbiettivo di trovare la fonte del virus per generare una cura; o il film cult l’Esercito delle 12 Scimmie in cui un giovane Bruce Willis viaggia nel tempo col fine di scongiurare il rilascio di un virus che porterà l’essere umano all’estinzione.

Invasioni Zombie/Aliena: rientra nel post-apocalittico il tema dell’invasione di creature non umane che causano la fine delle civiltà. Nel caso degli zombie, come ampiamente mostrato dalla fortunata serie The Walking Dead, l’essere umano è chiamato a sostenere un’incredibile pressione e un pericolo continuo, considerando che la resurrezione di morti affamati di carne implica un numero infinito di minacce. In una Terra in cui una razza aliena, sempre tecnologicamente superiore, prende il sopravvento vede, invece, l’uomo ridotto a schiavitù o addirittura braccato come un animale e l’obbiettivo, nonché il tema centrale delle opere correlate, è la libertà dall’invasore. Ne sono un esempio gli show Falling Skies e Colony.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it