Blade Runner: androidi ed esistenzialismo. Discorso sull’opera

Una delle pellicole più affascinanti nel mondo della fantascienza è senza dubbio il celebre titolo del 1982 Blade Runner, diretto da Ridley Scott e ispirato al libro “Il Cacciatore di Androidi (Ma gli androidi sognano pecore elettriche?) scritto dal visionario Philip K Dick. Il lungometraggio rappresenta un classico del cinema e, oltre a rientrare nel macrocosmo del post-apocalisse, è da molti considerato il punto di riferimento del cyberpunk, per l’ambientazione futuristica e il legame tra uomo e macchina.

La storia segue le vicende del mercenario di androidi Rick Deckard in una Los Angeles che fa da quadro di una Terra dilaniata dall’inquinamento. Una nube tossica oscura perennemente il cielo dando all’ambientazione urbana quel tocco cupo e noir di cui è impossibile non essere attratti. Lo stesso Rick Deckard incarna il sentimento di un’esistenza dura di una città morente, malata e insalvabile, come testimonia il personaggio di J.F. Sebastian, genetista presso la Tyrell Corporation, la cui pelle pare invecchiare drasticamente a ogni scena. L’unica vera salvezza per gli abitanti della distopica L.A. è quella di raggiungere le “colonie extramondo”, sebbene debbano superare un test medico per essere dichiarati idonei al trasferimento.

In questo panorama, anche l’intera fauna ha quasi raggiunto la totale estinzione, al punto che durante la pellicola veniamo a conoscenza che gli animali sono per la maggior parte delle riproduzioni elettroniche; dettaglio da non trascurare per comprendere fino in fondo il climax del film di cui parleremo in seguito.

Obbiettivo di Deckard è dunque “ritirare” 4 modelli di androidi che sono fuggiti dalle colonie extramondo per rifugiarsi in una Terra inospitale. Scelta curiosa, quella del termine “ritirare”, in quanto l’azione di Deckard consiste propriamente nell’eliminare i Nexus-6. In effetti il solo termine “ritirare” getta le basi per una domanda decisamente filosofica, giacché parlare di omicidio o dell’uccidere in senso stretto nei confronti di un essere artificiale è piuttosto ambiguo: un androide si può considerare a tutti gli effetti un essere vivente? E, dunque, cosa determina il confine tra l’essere umano e un’intelligenza artificiale capace di raziocinio ed emotività?

Blade Runner: cosa significa essere umano?

Come veniamo a conoscenza già nelle prime scene del film, l’unico modo per discernere un androide da un essere umano è attraverso un test dell’empatia, il Voight-Kampff: tramite domande volte a suscitare risposte emotive un detective è in grado di stabilire se l’interlocutore sia un essere umano o un “replicante”; un altro termine singolare utilizzato nella pellicola per identificare la natura dell’androide: scelta peculiare che mira ancora una volta ad abbattere le differenze tra uomo e macchina.

Un replicante, in quanto tale, è un “organismo” come fa notare Roy Batty, leader degli androidi ribelli, al genetista Sebastian, e non un mero corpo composto da circuiti elettronici. “Penso, dunque sono” continua Roy nel tentativo di spiegare a Sebastian la natura del Nexus-6. Una risposta cartesiana a un dilemma esistenziale: a partire da quale principio è possibile definire un essere umano come tale?

Secondo Aristotele, l’uomo è un animale sociale dotato di razionalità, qualità entrambe possedute dai Replicanti, i quali si riuniscono in gruppo, sviluppano emozioni, desideri e preferenze; basta tutto questo a circoscrivere l’essere una persona? “Più umano dell’umano” recita il motto della Tyrell Corporation, l’azienda che si occupa della fabbricazione dei Replicanti; uno slogan che in effetti descrive alla perfezione il comportamento del Nexus-6: sono proprio gli androidi, all’interno della pellicola, ad assumere atteggiamenti prettamente umani; lo vediamo in Rachael, un androide inconsapevole della sua natura che arriva a provare sentimenti nei confronti di Deckard fino a salvargli la vita eliminando Leon, un suo simile; lo vediamo nello stesso Leon, dal suo carattere esplosivo, dal suo desiderio di vendicare la morte di Zhora; e lo vediamo nella ricerca ossessiva di Roy Batty, che vuole a ogni costo ottenere più tempo di vita. Tutto ciò in contrapposizione con l’arido cinismo di Deckard, la reclusione di Sebastian che preferisce interagire con bambole meccaniche e l’emblematica figura del Dott. Eldon Tyrell, simbolo di un Dio, per i Replicanti, in quanto padre-creatore.

In Blade Runner, il dilemma di Cartesio diventa più che mai urgente, ponendoci dinanzi la difficoltà dell’affermare con certezza che un replicante, un’intelligenza artificiale, sia davvero in grado di “pensare”, “dubitare” e quindi “scegliere” nell’ambito del libero arbitrio e dichiarare a testa alta la propria identità come persona. Un quesito che trova risposta nell’affermazione di Alan Turing in Macchine calcolatrici e Intelligenza che conclude: «il solo modo per cui si potrebbe esser sicuri che una macchina pensa è quello di essere la macchina e di sentire se stessi pensare». Del resto, la manifestazione stessa di uno stato mentale è indimostrabile se non attraverso il linguaggio (verbale o non) del soggetto che la vive.

Una questione esistenziale che si traduce in una domanda morale: sarebbe lecito empatizzare a tutti gli effetti con un essere artificiale? E, in ogni caso, che responsabilità avrebbe l’uomo nei confronti di un Replicante? Fino a che punto possiamo dire che un androide, per quanto possa essere dotato di algoritmi complessi, è dunque capace di provare realmente sentimenti e stati mentali? E, in ultima analisi, all’interno di un contesto sociale, un androide potrebbe avere diritti alla stregua degli esseri umani? Domande che non sono tuttavia così distanti dalla nostra realtà, giacché il lavoro sull’I.A. ha raggiunto livelli avanzatissimi, considerando, per esempio, l’ormai celebre Sophia, androide costruito nel 2015 che ha addirittura ottenuto la cittadinanza in Arabia Saudita.

Post-Apocalittico: introduzione al genere. Cos’è e scenari più comuni

Il valore dei ricordi e il simbolismo nel film

Tornando alla pellicola di Blade Runner, nella parte finale del film assistiamo a una delle scene più forti, emblematiche e storiche del mondo cinematografico: il monologo di Roy Batty che ancora una volta mostra l’incredibile componente umana del suo essere. L’antagonista per eccellenza diventa il vero eroe della trama al termine di un viaggio alla ricerca di se stesso. Dopo l’incontro con Tyrell, scena dall’indiscutibile carattere religioso, come testimonia la citazione biblica al “figliol prodigo”, Batty, consapevole della sua natura mortale, non può che cadere nella disperazione. Un confronto tra padre e figlio, creatore e creatura, Dio e uomo, che culmina in un simbolico omicidio: Roy schiaccia gli occhi di Tyrell a dimostrazione del fatto che quest’ultimo è in realtà cieco, poiché dimentico del dramma della mortalità, incapace di vedere e comprendere un dolore di cui non è partecipe. Roy è l’uomo esiliato dall’Eden, gettato nell’universo e abbandonato a se stesso. Nel non accettare la sua condizione, Batty mostra la più antica delle emozioni umane: la paura della morte. Ed è proprio questo concetto a muovere i fili della sua ricerca, al fine di ottenere più tempo per continuare a esperire, conoscere, scoprire.

“Bella esperienza vivere nel terrore, vero?” dice Roy a Deckerd nello scontro finale, ove quest’ultimo è aggrappato a una trave di ferro sul tetto di un palazzo. Ed è nella medesima scena che il replicante sublima il suo lato umano mostrando pietà verso il suo nemico. È nella paura della morte che finalmente le differenze vengono definitivamente abbattute e Roy riconosce un suo simile a partire da quel terrore, da quella condizione che accomuna ogni essere vivente.

Batty decide di salvare la vita del detective in virtù di quella scoperta, di quel riflesso di se stesso nell’altro. Allora il replicante decide di spogliarsi, di togliere la maschera, di illuminare il suo carnefice mentre è a un passo dalla morte, conscio che la vendetta perde di significato, che l’odio perde di significato, che la violenza perde di significato. Torna, nel monologo finale, il tema del “vedere” indissolubilmente allacciato al concetto di ricordo; il ricordo diventa l’unico vero oggetto che definisce chi sei, l’essenza ultima capace di riecheggiare oltre la morte attraverso il riflettere di chi resta su questo mondo.

“È tempo di morire” conclude Roy con una frase che sembra un memento mori, ma che in realtà diventa un invito a non dimenticare e una speranza a riconoscersi come esseri autentici. Ed è qui che la colomba si libera dalla stretta del replicante per volare libera nel cielo; un simbolo non solo biblico, ma anche evocativo: l’unico elemento bianco in un film dominato da colori scuri, un simbolo non solo di purezza, ma anche di rarità, giacché quella colomba non è elettrica, non è proprietà, non appartiene agli uomini ed è il medesimo ponte che congiunge l’androide con l’uomo, le parole di Roy all’esperienza di un Deckard immobile, completamente disarmato dalla sacralità della scena. Una scena notevolmente heideggeriana in cui la differenza uomo-macchina si esaurisce nell’essere per la morte, un concetto che vede nella mortalità non un limite temporale, bensì una condizione necessaria alla vita per restituire un valore infinito in ogni secondo, giacché quest’ultimo, nel non ritornare, è incommensurabilmente prezioso, poiché ogni singola scelta fatta istante per istante determina chi sei veramente, non solo come essere umano, ma soprattutto come persona.

Blade Runner risulta una pellicola di notevole spessore, ricca di citazioni e spunti filosofici più che mai attuali in cui l’esistenzialismo, preso nell’ottica di un’intelligenza artificiale, acquista caratteri estremamente affascinanti, obbligando ognuno di noi a scavare quanto più è possibile nell’intimo della natura umana.

