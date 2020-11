Condividi su

Quanto guadagna Virginia Raggi: stipendio e patrimonio del sindaco

Quanto guadagna Virginia Raggi: a quanto ammonta lo stipendio del sindaco pentastellato di Roma. Ecco la cifra esatta.

Virginia Raggi: sindaco di Roma dal 2016

Virginia Raggi è nata a Roma nel 1978, per la precisione è originaria del quartiere Appio Latino. Dopo la laurea in giurisprudenza, ha cominciato il praticantato di avviamento alla professione di avvocato nel 2003 nello studio di Cesare Previti, ex ministro della Difesa, avvocato personale e “fedelissimo” di Silvio Berlusconi. I primi passi in politica risalgono invece al 2011 con il Movimento 5 Stelle: alle elezioni comunali del 2013, Virginia Raggi viene eletta consigliere comunale, quindi, diviene primo cittadino capitolino alle amministrative del 5 giugno 2016, succedendo a Ignazio Marino.

Uno stipendio “controverso”

Vista la forte connotazione anti-casta del Movimento 5 Stelle a, almeno all’epoca della sua elezione a sindaco di Roma, sono sorte delle controversie non trascurabili a proposito dello stipendio di Virginia Raggi. Ora, in base alla legge, lo stipendio del sindaco di un comune con più di 500mila abitanti – Roma conta oltre 2 milioni e mezzo di abitanti- può arrivare fino a 8mila euro netti circa, considerando anche i rimborsi. Sempre la normativa, però, dà la possibilità di auto-ridurre tale importo. Ciò non sembra accaduto nel caso del sindaco Virginia Raggi che ogni mese riceve un compenso di 9.762 euro lordi. In pratica, poco più di 117mila euro all’anno.

Per farsi un’idea generale, quando era Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni non ha superato quota 115mila euro, il sindaco di Napoli De Magistris percepisce 4.100 euro, il sindaco di Bari Decaro non va oltre i 5.800 euro al mese, il primo cittadino di Milano Sala ha un reddito annuale di 62.460 euro.

